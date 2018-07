Potem ko so na 21. Motovunskem filmskem festivalu že med tednom podelili nagrado za življenjsko delo 50 letRadetu Šerbedžiji in Mustafi Nadareviću, nagrado maverick, namenjeno avtorjem, ki s svojo individualnostjo, svobodnim duhom in inovativnostjo širijo meje filmskega izraza, pa švedskemu režiserju Rubenu Östlundu, so v soboto sledile še nagrade za najboljše filme v tekmovalnem programu festivala. Od 21 celovečernih filmov, ki so bili prikazani v glavnem programu, se jih je za glavno nagrado propeler in za nagrado združenja filmskih kritikov in publicistov Fipresci potegovalo 13.

Žirijo Fiprescija je prepričala kolumbijska gangsterska saga o nastanku narkokartela Birds of Passage (Ptice selivke) v režiji Cristine Gallego in Cira Guerre, glavno žirijo pa kolumbijsko-argentinski film Ubiti Jesúsa režiserkeLaure More, v katerem spremljamo plačanega morilca, ki ga najprej sovražimo, nato pa do njega začutimo sočutje, tako kot junakinja filma, ki ga poišče, da bi se mu maščevala za smrt svojega očeta.

Posebno omembo je žirija namenila hrvaškemu režiserju Nebojši Slijepčeviću za dokumentarni film Srbenka, v katerem spremljamo nastajanje predstave gledališkega režiserja Oliverja Frljića, ki se je v njej ukvarjal z etnično motiviranim umorom 12-letne Srbkinje Aleksandre Zec v Zagrebu izpred 25 let. Nagrado za najboljši kratki film je prejela Ura vožnje finskega režiserja Jarna Lindemarka, medtem ko so že pred dobrim tednom dni na festivalu filmov za mlade Buzz@teen razglasili dobitnika nagrade za najboljši celovečerni film za otroke in mlade. Prejel jo je slovenski režiser Peter Bratuša za mladinski film Gajin svet.