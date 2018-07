V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, potnikom na poti z živalmi svetujejo, naj se ob nakupu vozovnice obrnejo na letalskega prevoznika, s katerim letijo, glede njihovih pravil in omejitev v zvezi s prevozom živali. Za prevoze živali z letalom namreč postavlja osnovna pravila Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA), medtem ko ima večina letalskih prevoznikov še svoja dodatna oziroma prilagojena pravila in omejitve.

V vsakem primeru morajo lastniki živali pred potjo preveriti ustreznost in veljavnost dokumentov ter vnaprej obvestiti letalsko družbo, saj imajo nekatere omejeno število živali na letalu. Potniki naj tudi vnaprej preverijo, ali je košara oziroma kletka za prevoz ustrezna. »Te morajo zadostovati določenim kriterijem, s katerimi je zagotovljeno, da ima žival dovolj prostora, da se lahko normalno obrača, da lahko stoji in sedi pokončno ter leži v naravnem položaju in podobno,« pojasnjujejo v Fraportu.

Kot rečeno, se praviloma živali prevaža v posebnem prtljažnem prostoru na letalu, v potniško kabino pa je običajno dovoljeno malim hišnim ljubljenčkom do teže pet kilogramov, ki morajo biti v ustrezni kletki ali košari z nepremočljivim dnom. Za prevoz živali je treba doplačati in se ne vštevajo v okvir dovoljene brezplačne prtljage.

Za živali je treba imeti potni list, dovoljenje za vnos in še nekatera druga dovoljenja, odvisno od tega, v katero državo potuje. Prav tako je obvezno veljavno cepljenje proti steklini, včasih pa tudi opravljen in vpisan test titracije protiteles proti steklini ter mikročip ali tetovažo za identifikacijo (vtetovirano pred 3. julijem 2011).

Izjema so psi vodniki in reševalci

»Izjema poleg psov in mačk so tudi t. i. službene živali, to so psi vodniki, psi reševalci in podobno. Te živali sprejemamo brezplačno in brez omejitev glede teže ali velikosti, še vedno pa je treba letalskega prevoznika o tem obvestiti pred potovanjem, ker je sprejemljivost odvisna od razpoložljivosti,« dodajajo.

Velikokrat prevažajo živali tudi v komercialne namene, kot so prevozi živali, vzrejenih na farmah, za nadaljnjo prodajo ali izmenjavo med živalskimi vrtovi. Tu gre največkrat za okrasne želve, kuščarje in kače, ki so jih med drugim peljali v Hongkong, Miami, Manchester in Tokio.

Prav tako v komercialne namene prevažajo čebele oziroma čebelje matice, največkrat v Veliko Britanijo in na Japonsko. Občasno prevažajo miši za potrebe laboratorijev po svetu, za potrebe živalskih vrtov pa so med drugim preselili morskega leva, kenguruja, opice, kakaduja in različne ujede.

IATA sicer že dolgo zavrača uporabo sedativov in pomirjeval pri živalih, ki se prevažajo bodisi kot tovor ali na krovu. »Včasih pa je sedacijo oziroma pomirjanje živali treba opraviti, posebej za potovanje, in sicer iz veljavnih zdravstvenih razlogov. Seveda je to treba opraviti pod nadzorom veterinarja,« pojasnjujejo v Fraportu.

Kot je razbrati s spletne strani IATA, se živali prevaža v letalih že od zgodnjih 30. let prejšnjega stoletja. Danes velja takšen način njihovega transporta za najbolj humano in priporočljivo metodo prevoza na daljše razdalje.