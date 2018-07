V bližini vasi Žaga, menda na pobočju med bovškim golf igriščem in srednjo postajo kaninske kabinske žičnice je strmoglavilo manjše motorno letalo. Pilot nesreče ni preživel. Po neuradnih podatkih je letalo za seboj vleklo jadralno letalo, ko je naenkrat začelo izgubljati višino. Pilotki jadralnega letala se je uspelo pravočasno odpeti in tudi varno pristati, motorno letalo pa je strmoglavilo in zagorelo. Območje je povsem zaprto, reševalne ekipe so na terenu, prihaja tudi preiskovalec letalskih nesreč.