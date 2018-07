Koordinator Levice Luka Mesec je ob prihodu namreč napovedal, da bodo v ponedeljek in torek organi njihove stranke obravnavali izplen današnjih koalicijskih pogajanj in da bi danes »definitivno morali priti do zelo jasnih zaključkov«.

Izrazil je pričakovanje, da jim bodo »vsaj toliko popustili, kot so NSi«. Po njegovih besedah pa so zaenkrat odprte vse možnosti: da bi Levica postala del koalicije, kot tudi t. i. portugalski scenarij, da bi bila manjšinska vlada izvoljena s podporo Levice.

Erjavec: Danes je potrebno razčistiti, kakšne so možnosti

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je dejal, da morajo danes razčistiti, kakšne so možnosti: ali vlada šestih strank ali morebitno projektno sodelovanje petih strank z Levico, ker je od tega odvisen nadaljnji postopek.

Po Erjavčevem mnenju bo treba imeti »zelo dobro mero občutka«, da pridejo do skupnega imenovalca in tega, da bi v drugem krogu kot mandatarja bodoče vlade določili predsednika LMŠ Marjana Šarca. »Za Slovenijo je pomembno, da čim prej dobimo vlado,« je poudaril in ponovil, da so za DeSUS ključna vprašanja, ki zadevajo upokojence oz. pokojnine, kot so dvig odmerne stopnje, povišanje vdovskih pokojnin, demografski sklad.

Tudi prvak SD Dejan Židan si želi, da bi danes vseh šest strank Šarcu zagotovilo podpise kot kandidatu za mandatarja. Verjame, da je možno doseči kompromis, ki bo »koristen za državljane«. In če je za vse res cilj, »brez fige v žepu«, da zaščitijo demokratične vrednote v Sloveniji, bodo danes dogovorili marsikaj. Levica pa mora kot vse ostale stranke povedati, kaj ji je najbolj pomembno.

Sicer pa je Židan menil, da je včasih v politiki dobro, da delajo korak za korakom. Če bo današnji korak, da pridejo do 50 ali več podpisov podpore za mandatarja, bodo po njegovih besedah verjetno upravičili pričakovanja državljanov.

Želi si, da bi temu čim prej sledila seja DZ, na kateri bo Šarec izvoljen za mandatarja, in da potem čim prej dokončno uskladijo program ter začne vlada delati. »Upam, da bomo danes nekatere stvari dogovorili in res si želimo, da se po 24 urah dela jutri tukaj dobimo in rečemo: poglejte, dogovorili smo se, sposobni smo se dogovoriti in gremo naprej,« je dejal.