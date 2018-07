Slovenska športna plezalka Janja Garnbret (Šaleški AO) je bila z vrhovi kvalifikacijskih in polfinalne smeri korak pred tekmicami, prav tako je najboljšo predstavo prikazala tudi v zahtevnem finalu, kjer je padla tri gibe pod vrhom, a prepričljivo zmagala pred Avstrijko Jessico Pilz na drugem in Belgijko Anak Verhoeven na tretjem mestu.

»Arco ni bil moj najboljši prijatelj, saj me ni spustil s tretjega mesta, zato sem si letos še posebej želela zmago in že v kvalifikacijah dala vse od sebe. Finalno smer sem odplezala malce nesproščeno, saj na začetku nismo poznale sekvence gibov, nato pa se mi ni uspelo sprostiti, četudi je smer dovoljevala malo počitkov in reševanja. Na koncu me je zmanjkalo, a sem bila zadovoljna s tem, kar sem pokazala, saj sem se potrudila po svojih najboljših močeh in zato bila zadovoljna tudi brez vrha,« se je smejalo 19-letni Korošici, ki je uspela premagati urok Arca, potem ko je letos zmagala tudi v Villarsu in Brianconu, v Chamonixu pa je bila druga. Z novimi stopničkami se je trdno zasidrala na mestu vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

Drugič zapored v letošnji sezoni se je na zmagovalni oder povzpel Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica), ki je bron iz Briancona pred tednom dni oplemenitil še z bronom v Arcu. Četudi je v finalu zdrsnil med vpenjanjem, je dobro plezanje zadostovalo za odlično tretje mesto. Zmagal je Avstrijec Jakob Schubert, drugi je bil Italijan Stefano Ghisolfi.

V polfinalu so nastopile še tri Slovenke: Tjaši Kalan (AO PD Kranj) na devetem mestu se je že tretjič v sezoni finale za las izmuznilo, Mina Markovič (PK Plus) se je z isto polfinalno višino kot Kalanova uvrstila na deseto mesto, Katja Kadić (PK Škofja Loka) pa je tekmovanje sklenila na 26. mestu.