V Kaliforniji v požarih umrlo najmanj šest ljudi

V Kaliforniji se širi več požarov, ki so doslej po zadnjih podatkih zahtevali najmanj šest smrtnih žrtev. Zaradi suma, da so bili nekaterih požari podtaknjeni, so prijeli eno osebo. V nekaterih predelih Kalifornije so zaradi ognja že razglasili izredne razmere. Zaradi ognjenih zubljev je moralo domove zapustiti več tisoč ljudi.