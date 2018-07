Po zadnjih podatkih, ki so jih z veliko zamudo objavili danes, je PTI osvojila 115 sedežev v parlamentu in tako zmagala, a ne bo mogla sama oblikovati vlade. Za večino v parlamentu bi namreč potrebovala 137 sedežev. Zato je stranka že povabila na pogovore morebitne koalicijske partnerje iz manjših strank in samostojne poslance.

Po besedah tiskovnega predstavnika stranke Čavada Čaudrija bi lahko prvi krog pogovorov trajal okoli deset dni.

»Upamo, da bo Imran kan na premierski položaj prisegel pred 14. avgustom,« 0pa je novinarjem malo zatem dejal predstavnik PTI Naim ul Hak. Druga največja stranka v parlamentu bo Pakistanska muslimanska liga - Navaz (PML-N) bivšega premierja Navaza Šarifa s 64 sedeži.

Več kot deset strank, ki so se združile v Konferenco vseh strank, po drugi strani vztraja, da je na volitvah prišlo do nepravilnosti, in nameravajo protestirati proti rezultatu volitev. A skupina je po poročanju AFP razdeljena.

Nekatere stranke pozivajo k bojkotu dela v parlamentu, druge želijo predčasne volitve. PML-N je Konferenco vseh strank v petek podprla, a ni napovedala, da bodo njeni poslanci bojkotirali delo parlamenta.

Pakistanska ljudska stranka PPP, ki v Konferenci vseh strank ne sodeluje, pa je zavrnila izide volitev, a skuša ostale stranke prepričati, naj vendarle sodelujejo v delu parlamenta.