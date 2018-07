V 20. etapi dirke po Franciji so kolesarji danes opravili zahteven, 31-kilometrski gorski kronometer med Saint-Pee-sur-Nivellejem in Espelettejem, ki je zadnje dejanje pred jutrišnjo paradno etapo v Parizu. Primož Roglič, zmagovalec petkove 19. etape, je branil tretje mesto v skupnem seštevku, pred današnjo preizkušnjo pa so prav njemu in drugouvrščenemu v skupnem seštevku Tomu Dumoulinu pripisovali največ možnosti za zmago.

Zasavcu se tokrat ob izjemnemu Dumoulinu in Froomu ni izšlo, saj je na osmem mestu za prvim in drugim zaostal več kot minuto, kar pomeni, da bi moral za stopničke jutri v primerjavi s Froomom nadoknaditi skoraj minuto. Britanec je že do 13. kilometra in prvega merjenja časa Rogliča potisnil z odra za zmagovalce. Če je oba pred današnjim kronometrom ločilo 13 sekund, je Britanec na tej točki etape imel 30 sekund prednosti. Ta se je v nadaljevanju le še povečevala.

Po 20 etapah je v rumeni majici vodilnega še naprej Britanec Geraint Thomas, ki je kot tretji danes v cilj pripeljal s 15 sekundami zaostanka. Valižan ima tako bržčas tudi pred zadnjim dejanjem s skoraj dvema minutama (-1,51) dovolj veliko prednost, da bo v nedeljo na Elizejskih poljanah slavil svojo prvo skupno zmago na tritedenskih dirkah.