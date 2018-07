Težko sem vas dobil na telefon. Verjetno bi lažje prišel do predsednika vlade.

»Saj papež je pa ja višja funkcija od predsednika vlade. Resno, pripravljamo se na dirko. Imam toliko dela, da komaj shajam.«

Sem opazil, nekoliko sem vas čakal. Menda ste zamudili tudi na kakšno izmed dirk v času vašega aktivnega kolesarstva.

»Glavno, da sem jih do cilja vse ujel in prehitel. To je bila res moja slaba navada. Sem pa vedno prišel. Nekoč so morali pome. Ni šlo za tekmo, za intervju. Bil sem bolj sramežljiv in mi ni bilo do odgovarjanja, zato me je tren