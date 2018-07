Bil je nekakšen naslednik priljubljenega fička (zastave 750), ročno izdelanega pa so ga leta 1977 najprej pokazali predsedniku Josipu Brozu Titu. Ta je bil razočaran nad videnim, saj je naročil razvoj avtomobila, ki bi bil konkurenčen na ameriškem trgu. Zadnji yugo je tekoči trak zapustil 20. novembra 2008.

3,48 m je bila dolžinska mera yuga, ki je veljal za družinski avto s prostorom za pet potnikov.

3990 $ je bila cena yuga, ko so ga leta 1985 začeli prodajati v ZDA. Skupno so jih Američanom namenili 141.651, prodali pa precej manj, tako imenovani posel stoletja pa je padel v vodo. Yugo je svojo pot onkraj luže zaključil leta 1991.

Kakšna je razlika med ferrarijem in yugom? Ferrari potrebuje 4 sekunde do 100 km/h, yugo pa 100 sekund do 4 km/h.

Yugo je bil vsejugoslovanski avto

Le malo je prebivalcev nekdanje skupne države, ki so imeli vozniški izpit in niso vozili yuga. Šlo je za nekakšen vsejugoslovanski avto. Čeprav je bil narejen na šasiji uspešnega fiata 127, pa so električne komponente zanj proizvajali v Novi Gorici v Sloveniji, dele notranjosti v Splitu in zavore v Varaždinu na Hrvaškem, motorne dele v Banjaluki v BiH, varnostne pasove, ogledala in ključavnice na Ohridu v Makedoniji, končna proizvodnja pa je bila v Kragujevcu v Srbiji.

1989. leta se je zgodila odmevna nesreča, ko je na mostu na otoku Mackinac v Michiganu življenje izgubila 31-letna voznica Leslie Ann Pluhar. Njenega yuga je med vožnjo zaradi močnega vetra prekopicnilo čez meter visoko ograjo, priče so celo trdile, da je avto, ki je tehtal dobrih 800 kilogramov, dobesedno odpihnilo z mostu.

794.428 yugov so v Crveni zastavi izdelali med letoma 1978 in 2008. Pod obliko se je podpisal sloviti oblikovalec Giorgetto Giugiaro. Avto so izvažali v Nemčijo, Poljsko, Francijo, Sovjetsko zvezo, Veliko Britanijo in ZDA.

30 l je bila prostornina posode za gorivo, vanj pa so točili bencin z 98 oktani. Povprečna poraba goriva je bila med 7 in 8 litri.

45 KM oziroma 33 kW je premogel osnovni yugo 45, kasneje so bile naprodaj tudi zmogljivejše različice z močjo 55, 60 in 65 konjev. Zadnja generacija je bila opremljena s centralnim zaklepanjem, električnim pomikom stekel, radiem s štirimi zvočniki in klimatsko napravo.