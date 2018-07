Tajfun naj bi najprej dosegel regijo Chugoku na zahodu Japonske, kjer je v poplavah in plazovih po obilnem deževju ta mesec umrlo okoli 220 ljudi, več kot 4000 pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.

Vremenoslovci so izdali opozorilo pred močnim deževjem, zemeljskimi plazovi, visokimi valovi in močnim vetrom, ljudi pa pozvali k evakuaciji.

Mnogi ljudje ne upoštevajo nasvetov o evakuaciji

V mestu Shobara na zahodu države so preventivno evakuacijo svetovali okoli 36.400 ljudem, v mestu Kure pa okoli 6380 ljudem. Na japonskem evakuacija ni obvezna, zato prebivalci pogosto ne upoštevajo navodil oblasti, kasneje pa se znajdejo v težavah.

Na televizijskih posnetkih je videti ljudi, kako za obrambo pred morebitnimi poplavami nameščajo vreče s peskom.

Zaradi tajfuna so že odpovedali več kot 410 notranjih letov, zaradi visokih valov so prekinjene tudi trajektne povezave med Tokiom in bližnjimi otoki.

Japonsko je sicer julija prizadela vrsta naravnih nesreč, od obilnega deževja in polav do vročinskega vala s temperaturami do čez 41 stopinj Celzija, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi.