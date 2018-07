Grška vlada domneva, da so bili požari podtaknjeni. Atenski časnik Katimerini, ki se sklicuje na vire med preiskovalci, pa danes piše, da naj bi enega od požarov v okolici Rafine vzhodno od Aten zanetil tamkajšnji prebivalec iz malomarnosti, ko je sežigal suhe veje in travo, ogenj pa je zajel drevje in se hitro razširil. Župan kraja Penteli je medtem že večkrat ponovil, da so požari posledica pretrgane električne napeljave.

Grški pravniki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenjujejo, da utegnejo preiskave vzrokov požarov in sodni procesi, ki jim bodo sledili, trajati več let.

Število smrtnih žrtev požarov se je danes povzpelo na 88, potem ko je v bolnišnici umrla 40-letna ženska, ki je bila v požaru huje poškodovana. Po podatkih grškega ministrstva za zdravje je v smrtni nevarnosti še deset poškodovanih.

Strokovnjaki so medtem identificirali prve žrtve. Med njimi so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP trije otroci, tudi devetletni dvojčici Sophia in Vasiliki, ki so ju njuni stari starši pogrešali po požaru in o katerih so poročali vsi grški mediji.