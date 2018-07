Na zahodni obvoznici med priključkom Ljubljana - Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarij in na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici je zgoščen promet. Prihaja do zastojev, je objavil prometnoinformacijski center za državne ceste.

Zastoji nastajajo tudi na cesti Podlehnik - Gruškovje in pred mejnim prehodom Dobovec ter na cestah Šmarje - Dragonja, Jelšane - mejni prehod Jelšane ter Starod - mejni prehod Starod.

Osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje za vstop v državo čakajo eno uro, za izstop iz nje pa pol ure, medtem ko na mejnem prehodu Sočerga za vstop čakajo pol ure, za izstop pa 20 minut.

Za izstop iz države morajo čakati tudi na nekaterih drugih mejnih prehodih, tako na mejnem prehodu Dobovec dve uri, na mejnih prehodih Slovenska vas in Obrežje uro in pol, v Rogatcu pol ure, v Jelšanah 20 minut in Starodu 15 minut.

Voznikom za prehod meje namesto Gruškovja in Dobovca predlagajo mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi.

Zaradi prireditve pri Ruski kapeli bo danes do 12. ure zaprta cesta Kranjska Gora-Vršič.