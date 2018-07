Na Kopah zbrani največji srednjeevropski mojstri frizbija

Na Kopah, kjer je največje in prvo disk golf igrišče pri nas, so se zbrali najboljši igralci disk golfa v Srednji Evropi. Organizatorji na tekmovanju, ki bo potekalo ta konec tedna, pričakujejo več kot sto igralcev in spremljevalcev. To bo največje tovrstno tekmovanje doslej v Sloveniji, finale prvenstva bo v nedeljo popoldne.