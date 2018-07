Najprimernejši čas za opazovanje medveda je pozno popoldne, a preden pade mrak. Takrat obiskovalci v popolni tišini sedijo na preži in čakajo, da se kosmatinec odpravi mimo njih, opazovanje medveda opisujejo v Notranjskem regijskem parku. Cena za eno osebo je postavljena pri 90 evrih, za dve pri 120 evrih, za tri osebe pa pri 150 evrih.

Kot je pojasnil Miha Jernejčič iz parka, ima velik vpliv na opazovanje tudi vreme, ki se mu živali prilagodijo - če je zima kratka in mila, se medvedi iz »zimskega spanja« prebudijo prej in jih je tudi prej mogoče opazovati. Čeprav medvedi iščejo hrano že spomladi, to ni najprimernejši čas za opazovanje, ker so takrat dnevi krajši, ko se stemni, pa je medved slabše viden.

Za opazovanje je bolj primerno poletje »Poletje je primernejši čas zato, ker so dnevi takrat daljši, tako da se medved odpravi na iskanje hrane že pred mrakom, hkrati pa je njegova dnevna rutina že precej dobro določljiva. Še vedno pa so tu nepredvidljivi dejavniki, na primer delo v gozdu,« je pojasnil. Ogled je po njihovih zagotovilih varen za obiskovalce, ki jih na poti skozi gozd od avta do opazovalnice in nazaj spremlja lovec s puško. »Preža je okrog štiri metre nad tlemi in zaprta, tako da ni možnosti, da bi medved med opazovanjem prišel tja. Če medved človeka zazna, se umakne,« je dodal. Ob opazovalnici je avtomatska krmilnica na sončno energijo, ki hrano raztrosi nepovezano s človekovo prisotnostjo. Na ta način lovci poskrbijo, da medved hrane ne poveže s človekom. Medved se tako človeka izogiba, spontana srečanja so redka.