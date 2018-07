Policisti so ugotovili, da je 33-letni voznik iz Švice vozil osebno vozilo iz smeri Ljubljane proti obrežju. Pri kraju Grmovlje je zaradi poškodovane pnevmatike zapeljal na odstavni pas. Ko sta se skupaj s 46-letnim potnikom zaradi menjave pnevmatike nahajala ob zadnjem delu avtomobila, je v isti smeri pripeljal hrvaški voznik tovornega vozila Peugeot boxer. Ta ni vozil po sredini prometnega pasu in je s prednjim delom vozila trčil v oba moška. Starejši je umrl na kraju nesreče, 33-letnika pa so reševalci s številnimi hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

V zadnjem tednu je na območju Policijske uprave Novo mesto to že druga prometna nesreča s smrtnim izidom, ki jo je povzročil voznik tovornih vozil, so še zapisali na novomeški policijski upravi. Ob tem so voznike ponovno pozvali k previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnoprometni pravil.