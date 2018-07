Ob rezultatu srečanja se nam postavlja vprašanje, kolikšna je vrednost Trumpovih besed. Če se osredotočimo na trgovinske napetosti, se moramo zavedati, da njegovi svetovalci najbrž vedo, da so vplivi trgovinske vojne negativni tudi za ZDA. Nesmiselnost te se kaže tudi v Trumpovi napovedi o 12 milijard dolarjev vrednih subvencijah za ameriško kmetijstvo, da bodo blažili povračilne ukrepe trgovinske vojne, ki so jo sprožili sami. Težko bi našli boljši dokaz o nesmiselnosti trgovinske vojne.

Ob redkih komentarjih in opozorilih republikanskih kongresnikov in senatorjev opozorila o nesmiselnosti uničevanja mednarodne trgovine, ki jo ZDA gradijo vse od druge svetovne vojne, prihajajo tudi od večine podjetij in posameznikov v ZDA. V dobi globalizacije, ki je poskrbela za veliko mednarodno prepletenost in ima lahko en sam izdelek dobavitelje s celotnega sveta, se protekcionizem ne obrestuje. Primanjkljaj v mednarodni trgovini se zmanjšuje z zviševanjem produktivnosti in ne s protekcionističnimi ukrepi. Carine v nasprotju z idejami, ki jih predstavlja Trump, zmanjšujejo produktivnost, saj zvišujejo cene surovin in komponent končnih izdelkov.

Kot pika na i je nedavno v javnost prišla novica, da kitajska tovarna že izdeluje promocijski material za kampanjo za ponovno izvolitev Trumpa leta 2020. Da, tega predsednika, ki vsem predava o patriotizmu in o tem, kako pomembno je kupovati domače in podpirati domačo gospodarstvo.

Če pogledamo sliko malce širše, se nam postavi vprašanje, ali so premiki na delniških trgih ob Trumpovih napovedih nesmiselnih ukrepov sploh smiselni. Ali ni to samo šum, in ne novica? Glede na zasuk v retoriki lahko pričakujemo, da bodo prej ali slej našli rešitev, ki bo zagotovila dogovor tudi s Kitajsko in omogočila, da se oboji doma predstavijo v luči zmagovalca. Morda je Trump celo veliko prispeval k mednarodni trgovini, saj so ob strahu pred trgovinskimi vojnami države prestavile pogajanja o trgovinskih sporazumih v višjo prestavo. Tako dvostranskih kot tistih, ki zadevajo skupine držav.

Trgovinsko vojno večina udeležencev na finančnih trgih navaja kot grožnjo nadaljnji rasti ali celo kot vzrok za upad delniških trgov. Upam lahko, da bo kljub nenehnemu spreminjanju mnenja Trump obdržal trenutno retoriko in se ne bo vrnil k »šumom« o tem, da so carine dobra stvar in da se z lahkoto dobivajo trgovinske vojne. Mi pa bi se morali ob pogledih na trg bolj osredotočati na rekordne rezultate podjetij, odlične makroekonomske rezultate in sinhrono globalno rast, ki spodbujajo rast trgov.