Od štirih slovenskih klubov so bili v prvih tekmah drugega kroga kvalifikacij za ligo Evropa učinkoviti le igralci Olimpije. Prvaku Severne Irske Crusadersu so res nasuli pet golov (5:1), a predstava je bila daleč od blesteče. Ljubljančani so začeli dosegati gole šele potem, ko so borbenim amaterjem iz Združenega kraljestva v drugem polčasu začele pohajati moči. Trener Olimpije Ilija Stolica iz tekme v tekmo preseneča z začetno enajsterico, v kateri sta stalnica predvsem Avramovski in Boateng, ki sta v klub prišla v času vladavine športnega direktorja Ranka Stojića. Dobili smo občutek, da sta v izložbenem oknu za prodajo že v poletnem prestopnem roku. Boateng je v vlogi lažnega napadalca sicer zabil dva gola Severnim Ircem, medtem ko so predstave Avramovskega na skromni ravni, tako da s tribune deluje, kot bi imeli Ljubljančani občasno na igrišču igralca manj.

Očitno so povsem skrhani odnosi med trenerjem Stolico in Rokom Kronavetrom, ki je bil v finišu minule sezone predvsem z realizacijo enajstmetrovk najzaslužnejši za naslov prvaka. »Posvetimo se pozitivnim stvarem in nogometašem, ki so igrali. Več ne bom komentiral, je nekaj motenj. Kot trener ocenim, kdo je pripravljen za tekmo,« Ilija Stolica ni hotel odgovarjati na vprašanja o primeru Kronaveter.

Konec peturnega strelskega posta Pozitivne stvari z zmago proti Severnim Ircem so, da je Olimpija končala pet ur dolg strelski post, da je prva dva gola v zelenem dresu dosegel Matic Črnic, da je vezist Nik Kapun v prvem nastopu v sezoni podal za dva zadetka in da je prvi gol v dresu Olimpije dosegel 18-letni napadalec Haris Kadrić. V seštevku predstava Olimpije še ni bila na dovolj visoki ravni, da bi krojila vrh slovenske scene. »Ne igramo po šabloni, ampak delamo po nogometnih načelih. Ekipi, ki je bila prvakinja, ni lahko začeti delati na novih temeljih. Zmaga je dala fantom veter v hrbet, tako da verjamemo v tisto, kar delamo. V Evropi želimo graditi ugled kluba, v Sloveniji dominirati. Veliko stvari moramo še urediti. Igralce bom zaščitil pred svetovalci, menedžerji in sateliti, ki jim ne želijo dobro,« je slepomišil Stolica, ki je obljubil, da bo prvi tuji trener v Ljubljani, ki se bo naučil slovenščine. Štiridesetletni Srb je poliglot, saj govori pet jezikov držav, v katerih je igral kot profesionalni nogometaš. Remija brez golov Maribora in Domžal v gosteh sta ugodna le navzven. V primeru, da gruzijska Čihura doseže gol v Ljudskem vrtu, ruska Ufa pa v Domžalah, morata slovenska predstavnika za napredovanje zadeti dvakrat. Mariborski trener Darko Milanič je objokoval zapravljene priložnosti v Tbilisiju: »Zelo sem zadovoljen z igro v prvem polčasu. Imeli smo nadzor nad igro, si ustvarjali priložnosti iz protinapadov in lepo kombinirali. Dogovor je bil, da nadaljujemo tako, vendar so nas tekmeci začeli loviti v protinapade. S tem so dobili energijo, večji del drugega polčasa ni bil dober z naše strani. Gruzijcem ne smemo dovoliti igre po globini in igre ena na ena, kajti tukaj so zelo močni. Nismo se dovolj hitro postavili v cono, pri izhodih iz obrambe smo imeli preveč napak pri podajah. Partizani je bil zelo organiziran, a ni imel takšne kakovosti kot Čihura.«

Domžale so dale vse od sebe Tudi nogometaši Domžal so na dolgi poti v domovino premlevali zapravljene priložnosti na gostovanju pri Ufi, kjer je slovenski reprezentant Bojan Jokić tudi kapetan. Domžalčani so imeli kar nekaj težav, da so se prilagodili na vročino in igrišče z umetno travo. »Fantje so prikazali izredno disciplino v fazi branjenja, tekmo so imeli pod nadzorom, zdržali so tudi nekaj nevarnih naletov Ufe. Dvoboj je bil zelo čvrst in trd, pravi evropski. Malo mi je žal dveh, treh situacij, ko bi lahko v pravem trenutku tekmo odpeljali v drugo smer. Oboji smo bili na maksimumu, nekaj takšnega pričakujem tudi na povratni tekmi,« je bil zadovoljen trener Domžal Simon Rožman. Velenjski Rudar je že na domačem igrišču zapravil vse možnosti za napredovanje proti Steaui (0:2). Razlika v kakovosti je bila očitna. V nekaj obetavnih situacijah, ko bi lahko ogrozili gol romunskih podprvakov, so najizkušenejši velenjski igralci pokazali premalo nogometne inteligence za zadnjo, mat potezo, v obrambi pa so bili preveč naivni.