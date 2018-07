Čisto pravo sladko življenje pa sta si za nekaj dni privoščila Beyoncé in Jay-Z v odmoru med njuno turnejo, tik preden sta se vrnila v ZDA. Z družino sta križarila na 180 milijonov dolarjev vredni jahti, katere najem za teden dni stane 1,4 milijona dolarjev. Ker par precej dobro skriva svojo zasebnost, sta fotografije s počitnic objavila šele teden dni po koncu križarjenja. Vmes so ju le ujeli na ulicah Caprija, ko sta se sprehajala po večerji v eni od restavracij. So pa italijanske počitnice družine Carter-Knowles javnosti prinesle šele drugo fotografijo njihovih dvojčkov Rumi in Sira. Prvič je njuno sliko objavila, ko sta bila stara mesec dni, drugo šele zdaj, ko imata 13 mesecev. Ob tem so vsi postali pozorni na to, da je imela glasbenica tudi med križarjenjem popolno frizuro. Prav tako pa je kot prava diva pozirala njena šestletna hčerka Blue Ivy, ki je tako kot mama prisegala na klasično italijansko la dolce vita modo. Blue Ivy je sicer že sama postala otroška modna ikona.