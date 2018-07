V drugem krogu prve slovenske nogometne lige bo pod največjim pritiskom kadrovsko prenovljena Olimpija, ki bo obrambo naslova po porazu brez doseženega gola v Novi Gorici nadaljevala v Posavju. Maribor je v velikem pričakovanju štajersko-prekmurskega derbija z Muro, Domžale se bodo pomerile z Rudarjem. Od štirih slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah za ligo Evropa so Ljubljančani najmanj utrujeni, saj se niso pretegnili proti amaterjem iz Severne Irske, medtem ko je Domžalčane utrudila že dolga pot iz Rusije v domovino. Ker ima Rudar le še teoretične možnosti za nadaljevanje evropske poti, se lahko izdatno posveti slovenskemu prvenstvu, Maribor pa je vsako poletje vajen napornega ritma dveh tekem na teden, zato vse obveznosti podredi nastopanju na dveh frontah. Derbi začelja bo že danes v Kranju, kjer bodo pri Triglavu gostovali nogometaši Aluminija, včeraj pa sta drugi krog odprla Celje in Gorica.

Ko se ekipa vrne po takšnem zaostanku, ni nobenega dvoma, da lahko remi jemlje kot zmago. Celjani so imeli vse v svojih rokah, tekmo bi lahko povsem zaprli z uvodno pobudo v drugem polčasu. Težko je sicer reči, ali so sami ponudili priložnost gostom, ali pa so Novogoričani svoji vendarle uspeli dodati elemente, s katerimi so v prvem krogu odpravili Olimpijo. »Ni bilo enostavno priti v garderobo ob polčasu in motivirati fante, saj so bili na tleh. A so se dvignili 'od mrtvih' in pokazali pravi karakter,« je izpostavil goriški strateg Miran Srebrnič. Glede na razplet dvoboja naših najstarejših prvoligašev se zdi, da je bil ključni zadetek Filipovića, s katerim so gostje znižali zaostanek in očitno vnesli kanček negotovosti v celjsko enajsterico, ki je dve točki oddala v trenutku, ko je že vpisovala vse tri. »Igramo na način, ki zahteva od fantov veliko energije. Nismo naredili veliko napak, eno ali dve, a jih je nasprotnik znal kaznovati,« je razplet ocenil celjski strateg Dušan Kosič.

TRIGLAV – ALUMINIJdanes ob 18. uri, sodnik: Borošak Ekipi, ki sta se v lanski sezoni srečevali na dnu lestvice, tokratni obračun pričakujeta z veliko optimizma, saj sta v prejšnjem krogu obogatili svojo bero točk. Orli so osvojili pomembno točko v boju za obstanek, ko so remizirali s povratnikom v prvoligaško druščino Muro (1:1), Aluminij pa je po preobratu premagal Celje (2:1). Mož odločitve je bil Rok Kidrič, ki je izid najprej izenačil, potem pa še izsilil prekršek za najstrožjo kazen. Visokorasli napadalec je v dobri formi in bo glavni adut Aluminija na današnji tekmi. Zgodovina teh dveh nasprotnikov je na strani gostov iz Kidričevega, ki so od osmih obračunov dobili kar pet tekem, dvakrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. Zmaga Kranjčanov sega v leto 2012, ko so bili doma boljši z 1:0. V prejšnji sezoni pa so se vselej veselili šumarji. Z željo, da prekinejo črno tradicijo proti štajerskemu tekmecu, se je ekipa Dejana Dončića okrepila z dvema igralcema. Nova člana Triglava sta postala Afoakwo Dickson in Ermin Alić. Da je med ekipama čutiti rivalstvo, je potrdil nogometaš Triglava Tilen Mlakar: »V minuli sezoni nam je Aluminij vzel ogromno živcev, ob tem pa še pomembne prvenstvene točke. Ampak menim, da to tokrat ne bo imelo nobene vloge. Naša ekipa je mlada, a izkušenejša za eno leto igranja v prvi ligi, zato bomo dali vse od sebe in poskusili obdržati vse točke doma.« Verjetni postavi – Triglav: Curanović, Elsner, Žurga, Arh Česen, Udovič, Mlakar, Kryeziu, Tijanić, Kuhar, Majcen. Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgić, Kontek, Gliha, Petrovič, Klapan, Mensah, Vrbanec, Rogina, Kidrič. Naš namig: 2.

MARIBOR – MURAjutri ob 18.15, sodnik: Perić Derbi. Vedno bil, vedno bo. Samo v Murski Soboti so v predprodaji prodali 500 vstopnic za gostovanje v Ljudskem vrtu. Derbi, v katerem bo Maribor, ki letos v štirih tekmah še ni prejel gola, potrjeval strelsko formo iz uvoda v Velenju in po remiju v Gruziji doma dokazoval status favorita. »Pričakujemo zelo motivirano Muro, dobro organizirano moštvo, ki se bo prišlo pokazat v čvrsti in zelo agresivni obliki. Niti slučajno ne bo lahka tekma, ker so prišli iz druge lige,« napoveduje Darko Milanič. Čaka ga precej taktični obračun z nekdanjim mariborskim trenerjem Antejem Šimundžo. Vijoličasti so v Tbilisiju raje prespali in se vrnili šele včeraj popoldne in takoj opravili trening. Čihura jih je izčrpala bolj od pričakovanj in Mariborčane tako zgodaj v sezoni čakata dve tekmi, ki bosta podpisali uvod v sezono. »Fantje so bili na koncu tekme v Gruziji zelo izčrpani, a že dolgo ne jamramo zaradi ritma,« je dejal Milanič. Mura kljub uvodnemu remiju s Triglavom (1:1), kjer so črno-beli spoznali prvoligaško raven, ki za zmago zahteva precej več, ostajajo po mnenju Šimundže atraktiven nasprotnik. V torek so na prijateljski tekmi premagali ptujsko Dravo (3:2), kjer je Šimundža lahko preveril formo vratarja Ivana Nevistića, ki bo jutri morda prvič dobil prednost v vratih. Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Kolmanič, Šuler, Ivković, Viler, Cretu, Vrhovec, Kramarič, Hotić, Mlakar, Zahović. Mura: Nevistić, Šturm, Bošković, Peričić, Kous, Kozar, Maruško, Kouter, Bobičanec, Šušnjara, Maroša. Naš namig: 1.

DOMŽALE – RUDARjutri ob 20.15, sodnik: Jug Domžalčani so se pozno vrnili v domovino po zahtevnem evropskem gostovanju v Rusiji, kjer so dosegli aktiven rezultat pred povratno tekmo. Izčrpani zaradi dolge poti, poletne vročine in zahtevnega ritma bodo jutrišnji prvenstveni obračun z Rudarjem izkoristili tudi kot generalko pred gostovanjem Ufe ob Kamniški Bistrici. Evropa je za Domžale trenutno prioriteta, saj bi z napredovanjem napolnili klubsko blagajno za dodatnih 260.000 evrov. Hkrati bi Domžalčani kljub uspešnim evropskim nastopom radi ostali konkurenčni v boju za vrh v prvi ligi. Lani jim je ravno Evropa odvzela preveč moči, da bi se z Olimpijo in Mariborom z ramo ob rami borili za prvaka. »Igralci kažejo izredno željo, borbenost, motivacijo, tudi vsebina je prava, zato bi si želeli, da bi bili za naše delo nagrajeni s podporo navijačev,« meni uspešni domžalski trener Simon Rožman, ki je po četrtkovem gostovanju v Rusiji povedal, da je imelo njegovo moštvo tekmo pod nadzorom. Žal mu je edino zapravljenih priložnosti v napadu. Rudar je imel strelske vaje v prvem krogu kvalifikacij za ligo Evropa, nato pa na dveh uradnih tekmah zapored sploh ni zabil. Če bo trener Marijan Pušnik sestavil pragmatično taktiko brez bezljanja, bi Rudar lahko zagrenil življenje Domžalam. Verjetni postavi – Domžale: Milić, Bizjak, Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Husmani, Ibraimi, Ibričić, Mujan, Klemenčič, Melnjak, Širok. Rudar: Pridigar, Pušaver, Vasiljević, Tomašević, Pišek, Muić, Bolha, Trifković, Djair, Radić, Tučić. Naš namig: 1.

KRŠKO – OLIMPIJAjutri ob 20.30, sodnik: Mertik Ali je Olimpija prebrodila strelsko krizo, ni jasno niti po visoki evropski zmagi nad amaterji iz Belfasta, ki ne bi bili dorasli nobenemu slovenskemu prvoligašu. Če se bodo državni prvaki v Posavju predstavili s tako skromno igro kot v četrtek, se jim ne piše nič dobrega. Ljubljanski trener Ilija Stolica z izbiro začetne enajsterice preseneča iz tekme v tekmo. Neizkušeni Beograjčan je prepričan, da bodo njegove metode dela kmalu obrodile sadove, a mu navijači (še) ne verjamejo. Olimpija si po zaušnici v Novi Gorici (0:2) ne sme privoščiti novega spodrsljaja, da ne bi prvega derbija z Mariborom čez tri tedne v Ljubljani pričakala z debelim zaostankom in novim trenerjem, saj je za Stolico vsaka tekma bitka za preživetje. Ko je Olimpija v zadnjih treh letih dvakrat osvojila naslov prvaka, je bil njen najboljši mož Rok Kronaveter, a se je znašel na stranskem tiru. Morda se je zaiskrilo, ker ga je Stolica na obeh evropskih tekmah s Qarabagom zamenjal. Še vedno ni znano, kakšna usoda čaka napadalca Abassa Issaha in Andreja Vombergarja, ki ju je Milan Mandarić prečrtal že pred tednom dni. Krško bo imelo proti Olimpiji dodaten motiv, saj je klub pobraten z Mariborom. Posavska obramba je minulo nedeljo v Domžalah zdržala 70 minut in si zabila avtogol za neposrečen start v sezono. Olimpija je v Krškem že izgubljala točke. Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Ahčin, Brekalo, Kulinits, Mandić, Ogrinec, Ristovski, Srečković, Vekić, Volarič, Zakrajšek. Olimpija: Ivačič, Bagnack, Zarifović, Gajić, Štiglec, Tomić, Avramovski, Črnic, Boateng, Miškić, Savić. Naš namig: 2.