Na Hrvaškem še vedno pod vtisom drugega mesta njihove reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji pozornost počasi preusmerjajo na začetek prvenstva. To se je začelo včeraj s tekmo med zagrebškim Dinamom in Rudešem. Nogometaši iz hrvaške prestolnice tudi v novi sezoni veljajo za največje favorite za prvo mesto. Vanjo so krenili silovito in za uvod v kvalifikacijah za ligo prvakov odpravili izraelskega prvaka Hapoel Beer Shevo s 5:0. Cilj Zagrebčanov je ponovitev lanske sezone, ki so jo sklenili z dvojno krono. Pri uresničitvi visokih ambicij bo imel trener Nenad Bjelica na voljo širok nabor igralcev, s katerimi bo lahko kljub nastopom na mednarodni ravni ostal konkurenčen tudi doma.

Če je prvo mesto malodane že oddano Dinamu, pa je odprto vprašanje drugega mesta. »Seveda želimo biti pri vrhu, a naš edini imperativ je, da so igralci iz tedna v teden boljši,« pred današnjo tekmo z novincem lige Gorico razmišlja trener v minuli sezoni drugouvrščene Rijeke Matjaž Kek. Moštvu s Kvarnerja bosta poleg Dinama največja konkurenca Osijek in Hajduk, ki se bosta prvič v sezoni pomerila že jutri. Ekipi se v dvoboj podajata z različnima popotnicama. Medtem ko so Splitčani v kvalifikacijah za evropsko ligo premagali Slavijo iz Sofije z 1:0, so Osiječani z enakim izidom izgubili proti Glasgow Rangers.

Za klubom s Poljuda je nekaj pestrih tednov, saj je njihove vrste zapustilo 11 nogometašev. Med drugim vratar Karlo Letica ter vezista Josip Radošević in Zvonimir Kožulj. Dalmatinci so s prodajo omenjene trojice zaslužili 4,1 milijona evrov. »Vemo, kdo nas je zapustil in zakaj. Še vedno lahko kdo odide,« razgibano prestopno politiko komentira trener Hajduka Željko Kopić. Štiridesetletnik je kot trener Hajduka proti Osijeku še neporažen, pred odhodom na gostovanje v Slavonijo pa napoveduje: »Analizirali bomo, kako zelo utrujeni so igralci. Storili bomo vse, da bomo proti Osijeku na najvišji ravni. Počitek in preračunavanje ne prideta v poštev. To ni v skladu z mojo vizijo.«

Podobno kot Hajduk je svoje vrste prevetril Osijek. Lani četrtouvrščeno ekipo je okrepilo šest novih igralcev, med njimi znanca slovenskih zelenic, Erik Janža in Nigerijec Ezekiel Henty. »Tekma s Hajdukom bo zelo pomembna. Najprej bomo razmišljali o tej tekmi, šele nato o povratni z Glasgowom. Upam, da večjih sprememb pri začetni postavi ne bo, saj bodo imeli igralci na voljo dovolj časa za regeneracijo,« zatrjuje trener Osijeka Zoran Zekić.

Še nekaj tednov od začetka prvenstva pa loči klube iz petih najmočnejših evropskih lig. Šest angleških, štirje italijanski, trije španski, po dva nemška in francoska ter portugalski predstavnik se na začetek sezone pripravlja v ZDA, kjer nastopajo na mednarodnem pokalu zmagovalcev. Ta konec tedna se bodo med seboj pomerili Arsenal in PSG, Benfica in Juventus, Chelsea in Inter, Manchester United in Liverpool, Bayern München in Manchester City ter Barcelona in Tottenham.