Slovenija po prvem krogu še brez premierja: Dovolj odstotkov, premalo prijateljev

Poslanci državnega zbora so včeraj mirno sprejeli pismo predsednika republike, v katerem jih je obvestil, da ne namerava nikogar predlagati za novega predsednika vlade. Predsednikovo pismo, ki je kar pet dni potovalo od njegovega urada prek urada predsednika parlamenta do poslanskih klopi, med poslanci ni povzročilo nemira ali zaskrbljenosti. Stanje mirnosti in spokojnosti ni posledica tehtnega premisleka ali daljnovidne modrosti, ampak preprostega dejstva, da poslancem kaj drugega niti ni preostalo, saj o pismu s takšno vsebino ni razprave in o njem se ne odloča – z njim se lahko le seznanijo.