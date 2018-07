Kdo je zdaj pravi poraženec?

Če ste slučajno teden preživeli doma in še bolj slučajno v ponedeljek gledali Odmeve, potem ste eden tistih srečnežev, ki je lahko videl in slišal pogovor Rosvite Pesek s predsednikom Borutom Pahorjem . To so bili zgodovinski trenutki. Razgaljenje v nulo. Dobro, naš Borut je spet besedičil v prazno, bil zaskrbljen še bolj v prazno in pametoval čisto na prazno. Borut je izjemen govorec. Govori in ne spregovori. Razen da mu je ves čas žal. Da nekaj obžaluje. Tokrat pač dejstvo, da Janez Janša ne more sestaviti vlade. Grozota na kvadrat.