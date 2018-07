Na Veliki planini bodo danes pripravili 22. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev, v nedeljo pa bodo na planini na tradicionalnem Dnevu trniča obiskovalcem postregli še z velikoplaninsko kulinarično posebnostjo. Prijave za srečanje harmonikarjev sprejemajo pred tekmovanjem od 8. do 9. ure pred spodnjo postajo nihalke na Veliko planino.

Tekmovanje, ki ga organizira društvo RD Rigelj, se bo ob 10. uri začelo pred gostiščem Zeleni rob. Harmonikarje bo startnina za tekmovanje stala deset evrov, a bodo ob prijavi za to dobili povratno karto za nihalko in sedežnico ter bon za malico. Vsak tekmovalec bo prejel spominsko majico in diplomo.

Tudi obiskovalci, ki bodo prišli uživat v zvokih harmonike, v gostišču na Zelenem robu ne bodo ostali lačni. Pripravljajo jim različne enolončnice, prav tako ne bo zmanjkalo ne sladkih štrukljev ne kislega mleka, obljubljajo v gostišču, kjer se bo obiskovalcev zagotovo trlo tudi v nedeljo na Dnevu trniča, ko jim bodo ponudili jedi z značilnim velikoplaninskim trdim sirom. Med drugim bodo lahko pokusili trničevo panakoto na ješprenčkovi solati in gobovo juho s trničem.

Pred Preskarjevim muzejem v Velikem pastirskem stanu na Veliki planini bodo v nedeljo med 11. in 15. uro pripravili delavnice izdelave trniča, na katerih si bodo lahko obiskovalci sami izdelali in z lesenimi pisavami okrasili čisto svoj trnič. Najmlajše bo pred Preskarjevim muzejem v idilični pastirski vasi obiskala tudi kravica Vel’ka, nova maskota Velike planine.