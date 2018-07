Nova socialistična vlada ima v 350-članskem parlamentu le 84 poslancev. Njen predlog proračuna za obdobje med letoma 2019 in 2021 pa je danes podprlo le 88 članov parlamenta – poleg vseh poslancev socialistov še štirje iz vrst baskovske stranke PNV. 173 poslancev je glasovalo proti, 86 poslancev se je glasovanja vzdržalo, trije pa se glasovanja niso udeležili.

Kot poročajo agencije, so bili poslanci leve stranke Podemos in več regionalnih strank, ki so 1. junija socialiste podprle pri predlogu nezaupnice proti nekdanjemu premierju Marianu Rajoyu in Sanchezu pomagale priti na položaj, večinoma vzdržani. Nasprotujejo namreč predvideni zgornji meji za proračunske izdatke in bi bili pripravljeni tudi na dodatno zadolževanje države.

Po drugi strani so poslanci konservativne Ljudske stranke, liberalnega Ciudadanosa in več manjših regionalnih strank glasovali proti predlogu proračuna, ker želijo še strožje varčevalne ukrepe. Finančna ministrica Maria Jesus Montero je napovedala, da bo vlada v mesecu dni predložila nov predlog proračuna. Sanchez proračunskega predloga ne more sprejeti brez podpore strank, ki so mu pomagale priti na položaj.

Vlada se je v četrtek sicer sestala z nekaterimi predstavniki strank, ki podpirajo vlado v parlamentu, vendar so se po navedbah anonimnih virov njihova stališča preveč razhajala, da bi lahko dosegli dogovor.

Sanchez naj bi po njihovih navedbah v četrtek dejal, da se zaveda, da parlament morebiti predloga vlade ne bo podprl, ob tem pa zavrnil morebiten sklic predčasnih volitev.