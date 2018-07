Vremenoslovci so izdali drugo najvišje opozorilo zaradi nevarnosti novih poplav in strel v vzhodni Angliji danes pozno popoldne in v soboto. Opozarjajo, da bi lahko padlo do 30 milimetrov dežja na uro in 60 milimetrov v treh urah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na jugu Anglije so v četrtek zabeležili najtoplejši dan letos. Živo srebro se je povzpelo do 35,1 stopinje Celzija.

Eurotunnel, ki upravlja vlake proti Franciji, je zaradi vročinskega vala potnike opozoril, naj bodo pripravljeni na zamude zaradi težav s klimatskimi napravami na vlakih, s katerimi se soočajo zaradi izredno visokih temperatur. Potnike so pozvali, naj imajo s seboj dovolj vode.