Osemindvajsetletni Zasavec ima dve etapi pred koncem na tretjem mestu skupno 13 sekund prednosti pred Britancem Chrisom Froomom.

Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Geraint Thomas pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom. Loči ju dve minuti in pet sekund, Roglič zaostaja še 29 sekund več.

Končni vrstni red se bo izoblikoval jutri

Končni vrstni red dirke po Franciji se bo izoblikoval v soboto, ko je na sporedu zahteven gorski kronometer v dolžini 31 kilometrov. Ta bi moral biti pisan na kožo Rogliču. A ga čaka vse prej kot lahka naloga, saj sta izvrstna v vožnji na čas tudi Dumoulin in Froome - Nizozemec, Slovenec in Britanec so bili prvi trije na lanskem svetovnem prvenstvu na Norveškem. Tudi Thomas ni slab kronometrist, prednost, ki jo ima pred Dumoulinom in ostalimi, pa bo bržčas zadostovala za največji uspeh v karieri Valižana.

Zelo zahtevna današnja pirenejska etapa s šestimi kategoriziranimi vzponi, ki se je začela v Lurdu in se končala v Larunsu, je ponudila zanimive obračune. Med ubežniki se je znašel Španec Mikel Landa, ki je skupaj z ostalimi kolesarji prikolesaril do nekaj več kot treh minut in pol prednosti pred glavnino s favoriti, s tem pa je s četrtega mesta v skupnem seštevku potisnil Rogliča. Kmalu se je na čelu postavil Slovenčev moštveni kolega Nizozemec Robert Gesink, ki je hitro zmanjšal zaostanek in vrnil Rogliča tik za zmagovalni oder.

Slabih 35 kilometrov od ciljne črte je pospešil Nizozemec Steven Kruijswijk, še en moštveni kolega Rogliča pri ekipi LottoNL-Jumbo. Nekaj časa je nadaljeval sam, v zadnjih 34 kilometrih pa se je med favoriti začelo dogajati. Prvi je napadel Dumoulin, Roglič je bil vselej pozoren, pokazalo pa se je, da Froome stežka sledi sprememba ritma.

Branilec skupne zmage na Touru je prvič zaostal slabih 32 kilometrov pred ciljem, ko je prvič napadel Roglič. Dva kilometra kasneje je bil virtualno že tretji, a se Froome ni predal. V svojem ritmu in s pomočjo Kolumbijca Egana Bernala je ujel priključek, a sledila so nova pospeševanja 28-letnega slovenskega kolesarja, ki so zmagovalca letošnje dirke po Italiji pahnila v nove težave.

Roglič je pravzaprav napadal ves celoten vzpon na prelaz na Aubisque, nato pa navduševal tudi še ves zaključni, 20-kilometrski spust. Ves čas je bil v vodstvu, v zadnjih 10 kilometrih pa je proti tekmecem napravil nekaj metrov prednosti, ki so bili dovolj za etapno zmago. Po 200,5 kilometra je v Larunsu slavil z 19 sekundami prednosti pred Thomasom na drugem in Francozom Romainom Bardetom na tretjem mestu. Froome je bil z enakim zaostankom osmi.

»Kaj naj rečem ... Zelo sem vesel. Noro. Občutek je res lep. Očitno je, da sem imel danes najboljše noge. Večkrat sem poskusil in se uspel otresti tekmecev na spustu,« je na kratko današnjo etapo pokomentiral Roglič. Na vprašanje, kaj pričakuje od sobotne vožnje na čas, ki je tudi po mnenju kolesarskih strokovnjakov »narejena« zanj, pa je odvrnil: »Vožnja na čas je enaka za vse. Vsi začnemo z ničle. Jutri je nov dan, znova bom moral biti osredotočen, zagotovo bom dal vse od sebe.«