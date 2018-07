Tudi temno modre silhuete kornatskega arhipelaga na oddaljenem obzorju lepijo nase moje krmežljave poglede in zanetijo tudi kakšno miselno asociacijo za njimi, nemara še željo, pravega notranjega miru pa nikakor ne prikličejo. Slabo sem spal, pa ne samo zato, ker so se mi v glavi vso noč prerekale besedne zveze pričujočega zapisa, ampak še bolj zaradi kupa dela, ki me čaka po vrnitvi domov. Do prvih vaj v gledališču je le še slab mesec dni, jaz pa obilne tekstualne mase, ki je predloga za uprizoritev, sploh še nisem potegnil iz nahrbtnika; kovček sem dodobra naphal s strokov