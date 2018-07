Zavezana adrenalinskim hobijem sta se sicer spoznala že pred meseci, ko je bila Amp, ki je delala v nekem avstralskem domu za ostarele, na počitnicah v Veliki Britaniji. Le nekaj dni pred tem, ko so Ricka zaprosili za pomoč, se je vrnila v rodni Chiang Rai v bližini omenjene jame. Tako rekoč neizbežno je bilo, da se Amp kot prevajalka pridruži reševalni ekipi, ki sta jo vodila Rick in njegov potapljaški kolega John Volanthen. Znanci obeh pravijo, da kljub njunemu kratkemu poznanstvu že slišijo poročne zvonove, saj izžarevata pravo medsebojno očaranost. Ricka še dodatno navdušuje avanturistična narava tajske prijateljice, ki jo še posebej privlači spuščanje s kanuji po kanjonih. Po poklicu gasilec iz Coventryja se je namreč s svojo prejšnjo partnerico Angie Timms razšel po četrt stoletja prav zato, ker enostavno ni zmogla več prenašati njegove jamarske vneme, čeprav sta se spoznala pri raziskovanju podzemnega sveta. »Najine poti in interesi so se spremenili. Rick se je vse bolj posvečal jamskemu potapljanju in njegov življenjski stil je postajal vse bolj nevaren. Vse preveč me je skrbelo zanj,« je Angie zaupala spletnemu MailOnline. Amp pa je najverjetneje največjo skrb zaradi Ricka preživela že na samem začetku njune zveze v eni najbolj zapletenih reševalnih akcij iz jam, v kateri je žal umrl izkušen bivši pripadnik ameriških bojnih potapljačev, 38-letni Saman Kunan.