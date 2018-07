S filmom Gotti, recimo, ki so ga začeli predvajati pred nekaj tedni in so ga filmski kritiki raztrgali. »Najslabši mafijski film vseh časov,« so napisali v New Yorku Post. Pa je film o mafijskem šefu Johnu Gottiju, ki ga igra John Travolta, res najslabši film v tem žanru? Skoraj zagotovo ne. Pogledali smo po različnih lestvicah in ugotovili, da so o temi organiziranega kriminala posneli že marsikaj slabega in zelo slabega, še posebej izstopajo komedije. Saj veste, nič ni manj smešnega od mafijskih morilcev, ki z brzostrelkami razparajo avto s pripadajočimi potniki.

Mafijski blues (2002), Analiza pa taka (1999) Mafijec potrebuje psihiatra. Komedija Analize This, v kateri Robert De Niro (ki se očitno oprime vsake, še tako neumne vloge) igra mafijskega šefa, ki ima psihične težave, komedijant Billy Crystal pa psihiatra, ki jih rešuje. Čeprav ima težave, denimo napade panike, je De Niro še vedno pravi in nevaren mafijec, Crystal pa prestrašen psihiater, ki ne ve, kako bi se zdravljenja in predvsem življenja z De Nirom lotil. Vse skupaj se konča bizarno, tako, da Crystal na srečanju mafijskih šefov nadomešča De Nira, potem pa FBI vse gangsterje zapre. Film je postal velika uspešnica, zaslužil je skoraj 100 milijonov dolarjev in dobil nadaljevanje Analize That (2002), ki so ga prevajali kot Mafijski blues. Ocene so bile slabše, pa tudi obisk v kinih je bil preslab, da bi prinesel dobiček. Izgubili so nekaj milijonov. In tudi mafijskim filmom so naredili kar nekaj škode. Dejstvo pa je, da je v naslednjih letih začel De Niro igrati predvsem v komedijah, zadnjič je recimo blestel v filmu Umazani dedek (2016), kjer je pri 73 letih masturbiral pred svojim vnukom.

Oskar (1991) Mafijec hoče postati pošten. Oskar (Oscar) je film o newyorškem mafijskem šefu Angelu »Snapu« Provoloneju, ki ga igra Sylvester Stalone. Angelo se odloči, da se ne bo več ukvarjal s kriminalom, obenem pa ima težave s hčerko Liso (Marisa Tomei), ki si na vsak način želi bolj razburljivega spolnega življenja. Kritika je film, ki se dogaja v tridesetih letih prejšnjega stoletja, razbila, nominiran je bil za tri maline; za najslabši film, za najslabšega igralca in za najslabšo žensko stransko vlogo. Na žalost producentov in režiserja Johna Landisa tudi publika ni razumela njihovega humorja. Pridelali so 12 milijonov dolarjev izgube.

Vrnitev morilca mehkega srca (2004), Morilec mehkega srca (2000) Mafija lovi plačanega morilca, on pa zobozdravnika. V komediji Whole Nine Yards je Bruce Willis plačan mafijski morilec, Matthew Perry pa nič hudega sluteč zobozdravnik. V zmešnjavi mafija lovi Willisa, Perryeva žena, igra jo Rosanna Arguette, pa naroči umor svojega moža. Kljub vsemu glavna junaka preživita in leta 2004 je film dobil nadaljevanje Whole Ten Yards, po naše Vrnitev morilca mehkega srca. Prvi del je zaslužil kakšnih 60 milijonov dolarjev, drugi del je imel okoli 15 milijonov izgube. Prvi del je dobil povprečne kritike, drugi del pa zelo slabe.

Miki modre oči (1999) Pošten fant ljubi hčerko mafijca. Mickey Blue Eyes je ameriško-angleška romantična komedija, v kateri se Anglež Michael Felgate (Hugh Grant) zaljubi v Gino Vitale (Jeanne Tripplehorn), hčerko mafijskega šefa Franka Vitaleja (James Caan). Mikiju se v njuni zvezi odpre povsem novo življenje, čeprav je malce prestrašen, ko spoznava mafijsko družino svoje zaročenke, poleg tega pa ima za vratom še FBI, ki poskuša prek njega ujeti mafijske šefe. V film so vložili 75 milijonov in zaslužili okoli 55 milijonov dolarjev. Ob 20 milijonih izgube tudi kritike niso bile preveč ugodne.

Poročena z mafijo (1988) Dekle noče več živeti z mafijci. Komedija Married to the Mob ima vse značilnosti filmov iz osemdesetih in je kljub malce šibki zgodbi dobila solidne ocene kritikov. Konec koncev je glasbo za film podpisal sam David Byrne. Michele Pfeiffer je Angela De Marco, žena mafijca Franka De Marca. Ko Frankieja zalotijo z ljubico njegovega šefa Tonyja Russa in ga ubijejo, Angela dobi priložnost za novo življenje. S sinom se preseli in postane kozmetičarka. A ji nič ne pomaga. Sledijo ji FBI, mafijski šef Russo, ki mu je všeč, in njegova ljubosumna žena Connie. Na koncu se za Angelo vse srečno izteče.

Pesjan in Glorija (1993) Pošten državljan proti mafiji. Mad Dog and Glory je kriminalna komedija, ki je filmu kljub rahlo butasti zgodbi prinesla solidne ocene, producentom pa veliko luknjo v proračunu. Film, v katerem Bill Murray (presenetljivo) igra mafijskega šefa, Robert De Niro pa ponižnega policijskega fotografa, je zaslužil samo 10 milijonov dolarjev, zapravil pa jih je 19. Uma Thurman je lahkoživo, lepo in prijazno dekle, ki je v lasti mafijskega šefa. De Niro, imenovan »Pesjan«, se zaljubi v njo in jo poskuša odkupiti. Jasno, zgodba se na koncu srečno konča.

Pametna dekleta (2002) Tri natakarice uženejo mafijo v kozji rog. Wise Girls je film, ki se mu ni uspelo prebiti v dvorane. Hitro so ga namreč prenesli na video in ga začeli predvajati po televiziji. Mira Sorvino, študentka medicine, Mariah Carey in Melora Walters, policistka pod krinko, so natakarice v lokalu Santalino’s, kjer se zbirajo bogati, a krvoločni mafijski šefi. Mira Sorvino celo pomaga pri različnih poškodbah, nekoč pa vidi, kako gangsterji nekoga ubijejo. Dekleta se zberejo, vse lepo premislijo, potem pa jo v boju na življenje in smrt zagodejo mafijcem.

Bruc (1990) Marlon Brando igra Marlona Branda. Freshman naj bi bila parodija, ne samo na filme o Botru, ampak tudi parodija na vlogo Vita Corleoneja, ki ga je v Botru igral Marlon Brando. Pravijo, da so producenti Brandu za vlogo, v kateri igra samega sebe iz sedemdesetih, plačali velike denarje, celo boljše kot Matthewu Brodericku, ki igra mladega študenta, naivneža, ki verjame, da je Carmine Sabatini, ki ga igra Brando, pravi mafijski šef. Brando je v bistvu poslovnež, ki se ukvarja z zaščito redkih živalskih vrst. V film so vložili 12 milijonov in zaslužili 21 milijonov dolarjev.

V nevarnosti (1993) Porotnica sama obračuna s šefom mafije. Trial by Jury je ameriški film, v katerem sodijo newyorškemu mafijskemu šefu Rustyju Pironeju, zaradi naročenih umorov. V času procesa mafijski plačanci grozijo porotnici, ki jo igra Joanne Whalley Kilmer. Mati samohranilka se najprej ustraši, ne toliko zase kot za svojega sina, zato glasuje, da mafijec, ki ga igra Armand Assante, ni kriv. Ko vidi, da jo bodo vseeno ubili, naredi načrt in se maščuje. Na domu obišče mafijskega šefa in ga brez trohice usmiljenja pokonča v dnevni sobi.