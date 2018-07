Židan je v izjavi za medije v DZ povedal, da se je z glavnimi zahtevami Levice že seznanil in jim je naklonjen. »Marsikaj od tega smo tudi mi že uspeli izpogajati,« je dejal prvak SD in spomnil na dvig minimalne plače in ukrepe za izboljšanje položaja upokojencev. Kot je dodal, pa so tudi v obstoječi različici koalicijske pogodbe uspeli ohraniti glavno točko - učinkovito javno zdravstvo.

Pogum za prevzemanje bremena odločanja V SD imajo v pogajalskem procesu po njegovih besedah sicer preprosta izhodišča, ki temeljijo na vprašanjih, ali so koalicijske stranke res pripravljene postoriti vse potrebno za zaščito demokratičnih vrednot v Sloveniji in ali so pripravljene ukrepati tam, kjer ljudje najtežje živijo. Gre za področja predolgih čakalnih vrst v zdravstvu, prekarnosti, učinkovitosti sodstva in ukrepov za izboljšanje položaja upokojencev in tistih z minimalno plačo. Poleg navedenega pa morajo politične stranke imeti pogum, da prevzamejo breme odločanja. O šestih strankah, ki se zdaj pogajajo, ima Židan vtis, da so tam vsi z dobrimi nameni. Na vprašanje o fiskalni vzdržnosti morebitne uresničitve ukrepov, ki jih predlagajo v Levici, pa je Židan odgovoril, da »nobena politična stranka nima pravice trošiti tistega, česar ni«.