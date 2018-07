Krovna košarkarska organizacija Fiba je suspendirala deset košarkarjev in dva trenerja filipinske reprezentance zaradi incidenta, ki so ga 2. julija med tekmo v Manili uprizorili igralci in navijači, ki so poskrbeli za splošni pretep.

»Nimamo časa in možnosti, da bi na azijske igre poslali najboljšo ekipo. Osredotočili se bomo na priprave na naslednji krog kvalifikacij,« je za AFP povedal predsednik filipinske košarkarske zveze Al Panlilio. Odločitev, da ne bodo nastopili na igrah, je v državi, kjer je košarka najpopularnejši šport, škandalozna. Indonezija bo sicer na azijskih igrah med 18. avgustom in 2. septembrom gostila športnike iz 45 azijskih držav.

Filipinska košarkarska zveza torej še ni zaključila z incidentom, ki se je zgodil med tretjo četrtino tekme z Avstralijo, zaradi katerega so se avstralski košarkarji v strahu za svojo varnost za pomoč zatekli na avstralsko ambasado v Manili.

Fiba je filipinski zvezi naložila kazen v višini 250.000 dolarjev, kazen v višini 10.000 dolarjev pa bo moral plačati tudi glavni trener Vincent Reyes, ki naj bi igralce nagovarjal k fizičnemu obračunu.