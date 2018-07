Včeraj zjutraj je 24-letna državljanka Hrvaške v poslovnem prostoru na Ormoški cesti na Ptuju s pulta na posebno drzen način odtujila žensko torbico, s čimer je lastnici povzročila za 1000 evrov škode, so sporočili s PU Ptuj. Občan, ki je opazil tatvino, je o njej obvestil policijo, ti pa so osumljenko nekaj minut zatem prijeli in jo pridržali. Sledi tudi kazenska ovadba.

V času pridržanja pa je osumljenka v prostorih za pridržanje policijske postaje Ptuj naredila za še dodatnih 500 evrov škode, ko je odtrgala vodovodno armaturo in z njo poškodovala tla prostora. Policisti so jo obvladali, dežurna zdravnica pa je po pregledu ugotovila, da zaradi njenega psihičnega stanja ni sposobna za pridržanje, zato je odredila prisilno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, kamor so jo nato tudi prepeljali.