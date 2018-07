Malo pred pol peto uro zjutraj se je pri uvozu na avtocesto v Postojni pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in tovornjak s polpriklopnikom, ki sta vozila iz smeri Pivke. 25-letni voznik avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti brez zaviranja trčil v polpriklopnik, ko je ta stal na rdeči luči.

Voznik in 23-letni sopotnik sta ostala vkleščena v vozilu, huje poškodovana so ju odpeljali v ljubljanski klinični center. Poškodovani pa so bili tudi ostali potniki v tem avtu – dva 27-letnika in en 17-letnik iz Postojne.

Policisti so vozniku odredili strokovni pregled za alkohol in prepovedane droge, po opravljeni analizi pa bo sledil ustrezen ukrep, so sporočili iz PU Koper.