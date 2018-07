Upravljalec družbenega omrežja Facebook je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril 5,11 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 31 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki so narasli za 42 odstotkov na 13,2 milijarde dolarjev. A so delnice vseeno utrpele velik padec, saj je družba napovedala počasno rast prihodkov do konca leta.

Zuckerberg z izgubo 14 milijard nazadoval na lestvici milijarderjev Prvi razlog za pocenitev delnic je sicer to, da podjetje prvič od leta 2015 ni uresničilo oziroma preseglo napovedi analitikov glede četrtletnih prihodkov. Napovedi so namreč znašale 13,3 milijarde dolarjev. Delnice Facebooka so se po objavi rezultatov tako najprej pocenile za sedem odstotkov. Nato je nastopil glavni finančni direktor podjetja David Wehner, ki je povedal, da se bo rast prihodkov najverjetneje upočasnjevala do konca letošnjega leta. Ni povedal, da bodo prihodki nazadovali, ampak da se bo le upočasnila rast in sprožil se je plaz. Delnica Facebooka se je v nadaljevanju poborznega trgovanja pocenila za 24 odstotkov, izpuhtelo je 130 milijard dolarjev (111 milijard evrov) tržne vrednosti, ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je v dveh urah izgubil skoraj 17 milijard dolarjev (14,6 milijarde evrov) in padel s tretjega na šesto mesto Bloombergove lestvice milijarderjev.

Ukrepi za zaščito zasebnosti uporabnikov Padec vrednosti delnic, ki so se kljub vsem težavam podjetja letos do srede podražile za 23 odstotkov, tako ni posledica poslovnih rezultatov, ampak tega, da bo zaradi vseh ukrepov za zaščito zasebnosti uporabnikov in boja proti manipulacijam tega družbenega omrežja prihodkov in dobička v prihodnje manj. Do konca trgovanja se je tečaj delnic sicer nekoliko popravil in padec je dosegel nekaj čez 20 odstotkov. Kljub novim evropskim pravilom o zaščiti podatkov se je število dnevnih uporabnikov Facebooka od lanskega drugega četrtletja povečalo za 11 odstotkov na 1,47 milijarde, a analitiki so napovedovali 1,48 milijarde. V ZDA in Kanadi je številka ostala na 185 milijonih, v Evropi pa je malce nazadovala na 279 milijonov.