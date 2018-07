Od četverice slovenskih prvoligašev, ki tekmujejo v drugem krogu kvalifikacij za ligo Evropa, je pred povratnimi obračuni najbliže izpadu Rudar, ki je bil v Velenju brez možnosti proti Steaui. Domžale so si s pogumno igro priigrale remi brez zadetkov v Rusiji pri Ufi, ki bo prihodnji četrtek gostovala ob Kamniški Bistrici. Z izidom 0:0 se je v Gruziji končala tudi tekma med Čihuro in Mariborom. Edino zmago je pred domačimi gledalci dosegla Olimpija, ki je bila po pričakovanjih občutno boljša od Severnih Ircev in je že v tretjem krogu, v katerem bo igrala s poražencem dvoboja Bate Borisov – Helsinki.

Stolica kot Guardiola z lažnim napadalcem Boatengom

Trener Olimpije Ilija Stolica je šokiral z začetno enajsterico, ki je bila povsem skregana z zdravo nogometno logiko in je dobesedno izzival nesrečo. Najbolj kreativni vezist Rok Kronaveter sploh ni bil med 18 igralci v zapisniku, a razloga Stolica ni hotel pojasniti, omenil je le nekakšne motnje. Enaka usoda je doletela tudi Putinčanina, ki je bil na prvih tekmah obupno slab. Edini klasični napadalec Andrej Vombergar, ki bi bil idealna rešitev za zračne dvoboje s severnoirskimi hrusti, je bil na klopi. Stolica, ki ga predsednik Milan Mandarić primerja s Pepom Guardiolo, je tako v slogu taktike slovitega Katalonca zaigral z lažnim napadalcem, ki ga je imitiral Boateng. Ganec z italijanskim potnim listom je po pol ure prekinil 300 minut dolg strelski post Olimpije v letošnji sezoni. A po priložnostih so bili zmagovalci prvega polčasa severnoirski amaterji, ki so bili nevarnejši za dosego gola. Zastreljali so tri velike priložnosti, od tega sta bila dva zicerja, tako da je bil najboljši igralec prvega polčasa vratar Olimpije Ivačič. Ljubljanska igra je bila kljub veliki premoči brez prave ideje in s kopico napak v osnovnih elementih nogometne tehnike. Na srečo so bili tekmeci iz Severne Irske, ki jih je spremljalo 40 navijačev in so bili navdušeni ob vsaki dobri potezi njihovih ljubljencev, preskromni, da bi še poglobili krizo slovenskih prvakov. Kaj so si navijači mislili o igri Olimpije pod taktirko popolnoma neizkušenega Srba Stolice, so pokazali z vzklikanjem šampionskemu trenerju Igorju Bišćanu iz Hrvaške.

Ko Olimpija skozi igro ni mogla do gola, je vse dileme o zmagovalcu razrešil otrok Maribora Črnic z evrogolom po diagonalnem strelu z roba kazenskega prostora. Ljubljančani so se dokončno sprostili in na veselje gledalcev zadeli še trikrat. Gostje, pri katerih so imeli nekateri igralci tudi malo trebuščka in bi imeli težave z obstankom v drugi slovenski ligi, so z nekaj sreče zasluženo prišli do častnega gola in bili prepričani, da je poraz previsok. »Zmaga v pravem trenutku, ki jo posvečam našim navijačem, ki so podpirali ekipo, saj niso zapadli negativnemu vzdušju. Zadovoljen sem z igro fantov pod velikim pritiskom in z učinkovitostjo. Sistem igre smo prilagodili tekmecu. Imeli smo prevlado v posesti žoge z veliko streli na gol. Naš cilj je dominacija Olimpije v slovenskem nogometu,« je znova veliko govoril in malo povedal trener Olimpije Ilija Stolica, ki je pred novinarje stopil šele pol ure po koncu tekme, na kateri so dosegli najvišjo zmago v zgodovini nastopov Olimpije v Evropi.