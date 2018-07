Ko so pred dobrim mesecem dni sredi Medžugorja, malega hercegovskega kraja, ujetega med okoliške hribe, kjer so do leta 1981 za preživetje gojili le tobak, zamaskirani specialci na podlagi mednarodne tiralice aretirali razvpitega svetovalca zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravka Mamića, je nekaj tisoč romarjev sedelo v klopeh na veliki ploščadi za cerkvijo sv. Jakoba in poslušalo pridigo v italijanskem jeziku. Med njimi je bilo tudi nekaj deset domačinov, med zadnjimi je sedel Pavel. Lastnik ene od tisočerih medžugorskih nepremičnin, od oddajanja katere v najem živita on