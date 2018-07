Zaradi premierkine vizije mehkega brexita so nedavno protestno odstopili minister za brexit, minister za zunanje zadeve in več članov vlade nižjega ranga. Dominic Raab, ki ga je Mayeva imenovala za novega ministra za brexit, je prejšnjo nedeljo požel vrsto naslovov v časopisih, ker je bojevito dejal, da Britanija EU ne bo dala odpravnine (od 35 do 39 milijard funtov), če se na brexitskih pogajanjih ne bodo dogovorili o prihodnjem trgovinskem sporazumu.

Nekaj dni zatem, pred začetkom parlamentarnih počitnic, ga je Theresa May javno ponižala, ker se je odločila, da bo osebno vodila brexitska pogajanja z EU. Raab jo bo na teh pogajanjih, ki se že dolgo vrtijo v začaranem krogu, le nadomeščal. Za nosilca črnega pasu v karateju, ki je bil v referendumski kampanji eden vodilih brexitirjev, mora biti to hud udarec.

Dvotirna pogajanja z EU? Britanci so šele zdaj izvedeli, da je imela posebna, pred kratkim okrepljena »evropska enota« na Downing Streetu 10 (DExEU, oddelek za odhod iz EU) že zadnjih nekaj mesecev vse večjo vlogo v brexitskih pogajanjih. Eden od uradnikov na uradnem sedežu premiera, pred prihodom Mayeve šef osebja pri Davidu Cameronu, je pred dvema tednoma, ko je odstopil, dejal, da premierka »vodi paralelna brexitska pogajanja v senci« in da »ministrstva za brexit ne obvešča o svojih brexitskih predlogih«. Trdobrexitski konservativni poslanec Craig Mackinlay je Mayevi očital »brexitski puč« po odstopu prvega brexitskega ministra Davida Davisa. Vse skupaj samo utrjuje vtis, da je brexit ena velika zmešnjava, v kateri Britanci ne vedo, kdo pije in kdo plača. Zdaj naj bi vedeli, da pije in plača Mayeva. V predbrexitski Britaniji je veliko skrbi, ki jih morda najbolje ponazarja novica, da državno zdravstvo kopiči zdravila za primer, da bi Britanija zapustila EU brez sporazuma. O še nobenem predlogu zakona v parlamentu ni bilo toliko razprav in dopolnil kot o predlogu zakona o brexitu, čeprav novi brexitski minister Raab trdi, da so se s »prijatelji v EU že dogovorili o osemdesetih odstotkih sporazuma o odhodu«. Zveni neverjetno. Toda Raab ni prvi ne edini, ki je marsikaj napoivedal in obljubil, pa je vse skupaj hitro šlo v pozabo.

Čudežno premierkino preživetje Neverjetno se zdi tudi to, da bo Theresa May politično preživela letošnje poletje, ki je Otok spremenilo v najbolj vroč del Evrope. Zelo veliko ljudi jo je rušilo, zrušil je ni še nihče. To, da je še premierka, ko se začenjajo dolge, vroče parlamentarne počitnice, je pravi čudež. S hazarderskim prevzemom osebnega vodenja brexitskih pogajanj je pripravila teren za veliki jesenski dvoboj s trdimi brexitirji. Bogataši, ki financirajo konservativce, so tako nezadovoljni z njeno vizijo brexita, da se dogovarjajo o začasni ustavitvi donacij konservativni stranki. Mayeva upa, da se bodo njeni kritiki v stranki kljub vročemu poletju do jeseni ohladili. Bolj verjetno je, da snujejo njen spektakularni padec, ker pričakujejo, da bo kot glavna pogajalka in mehka brexitirka (in, povrhu vsega, nekdanja nasprotnica brexita) dodatno popustila. Tudi glede nekaj višje ločitvene odpravnine in priseljevanja državljanov EU v Britanijo po brexitu. Veliko je odvisno od tega, ali bo brexitsko stališče glavne opozicijske laburistične stranke kaj manj zmedeno, kot je zdaj, in kako se bo EU prilagodila Mayevi. Trenutno v EU prevladuje mnenje, da Mayevi ne more ponuditi nič takega, kar bi lahko spravila skozi britanski parlament. V vladajoči konservativni stranki naj bi prevladovali tisti, ki ne želijo, da bi Britanija zapustila EU brez sporazuma. Morda pa se brexit le ne bo zgodil. Sploh v primeru drugega referendum, ki ga zahteva vse več ljudi.