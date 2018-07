Skoraj trije od petih ljudi na svetu, ki so okuženi z virusom HIV, oziroma kar 21,7 milijona od skupno 36,9 milijona ljudi, se je lani zdravilo z antiretrovirusno terapijo, so na 22. mednarodni konferenci o aidsu, ki se bo danes končala v Amsterdamu, opozorili strokovnjaki.

Z antiretrovirusnimi zdravili pri ljudeh, ki so okuženi s HIV, preprečujejo razvoj aidsa in s tem rešujejo življenja. Ob tem so kljub napredku opozorili na pomanjkanje finančnih sredstev. Pri programu ZN za boj proti HIV in aidsu (Unaids) se namreč bojijo, da bi zmanjšanje mednarodnih sredstev privedlo do zmanjšanja sredstev za boj proti HIV in aidsu v prizadetih državah, saj je kar 44 držav 75-odstotno odvisno od mednarodnih sredstev. Če ne bodo imeli zadostnih sredstev, grozi ponoven zagon epidemije in več smrti zaradi aidsa, je opozoril izvršni direktor programa Michel Sidibe.

Ob tem je morda preventivna terapija z antiretrovirusnimi zdravili zasenčila osnovne preventivne programe, kot je na primer deljenje kondomov.

V letnem poročilu Unaidsa, ki so ga predstavili, so še izpostavili, da je pred njimi dolga in težka pot, čeprav je manj novih obolelih in umrlih. Lani se je z virusom HIV okužilo 430.000 mladostnikov, starih manj kot 19 let – vsako uro se jih je torej okužilo skoraj 50. Dve tretjini teh so bile deklice in mlade ženske, piše v poročilu Unicefa.

Z virusom, ki uničuje imunski sistem in povzroča aids, je v lanskem letu živelo okoli 1,2 milijona najstnikov, od tega tri petine deklet. Zaradi aidsa je lani umrlo 130.000 mladostnikov, starih manj kot 19 let. Število smrti zaradi te neozdravljive bolezni se je sicer od leta 2010 zmanjšalo v vseh starostnih skupinah, trend vsa leta ostaja enakomeren le med najstniki med 15. in 19. letom starosti.

Izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore je vzrok za »epidemijo, ki se širi med mladostnicami« med drugim pripisala zgodnjim in prisilnim spolnim odnosom, nemoči, da zavrnejo nezaščiten spolni odnos, revščini ter pomanjkanju dostopa do ustreznih informacij in služb za pomoč. Dejala je še, da HIV najbolj »uspeva« med najranljivejšimi in zapostavljenimi, zaradi česar so najstnice najbolj ogrožene. sta, lo

Proti virusu HIV se sicer s pravnimi sredstvi trenutno bojuje tudi najmanj 68 držav, ki z zakonom prepovedujejo nerazkritje o okužbi, izpostavljanje ali prenos virusa. Temu močno nasprotuje več kot 20 strokovnjakov za aids, ki so v sredo v skupni izjavi pozvali mednarodno skupnost k ukinitvi teh zakonov.Kot so opozorili strokovnjaki, znanost namreč ne more podpreti tovrstnih kršitev zakona, saj med drugim ne more brez dvoma potrditi, kdo je z virusom okužil drugo osebo. Izjavo je podpisala tudi Nobelova nagrajenka za medicino Francoise Barre-Sinoussi, ki je skupaj z Lucom Montagnierjem leta 1983 odkrila virus HIV.