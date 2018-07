Zastrupitev z živim srebrom, ki ga lahko vsebujejo pripravki indijske tradicionalne medicine, lahko povzroči hude zdravstvene težave, saj vpliva na delovanje možganov, prebavil in ledvic, opozarjajo indijski raziskovalci.

V študiji, ki so jo objavili v reviji Clinical Kidney Journal, publikaciji mednarodne nefrološke zveze ERA-EDTA, so poročali o petih primerih nefrotskega sindroma, ki je bil posledica okvare ledvične membrane zaradi kronične zastrupitve z živim srebrom pri ljudeh, ki so uživali pripravke tradicionalne indijske medicine. Pripravki, ki jih uporabljajo pri tradicionalnem zdravljenju, namreč niso podvrženi strogim kontrolam kot zdravila in lahko vsebujejo težke kovine, med katere sodi tudi živo srebro.

»Primeri teh zastrupitev z živim srebrom kažejo, da lahko navidezno neškodljiva tradicionalna zdravila povzročijo veliko škodo za zdravje. Zadnji čas je, da se vzpostavi učinkovit nadzor tudi nad izdelki tradicionalne medicine. Dokler pa stroga kontrola kakovosti teh izdelkov ne bo vzpostavljena, moramo paciente posvariti: zastrupitev z živim srebrom lahko poslabša delovanje ledvic in tudi drugih organov,« je pojasnil urednik publikacije profesor Alberto Ortiz.

Trajno poškodujejo ledvice

Zastrupitev z živim srebrom poškoduje ledvično membrano, čemur rečejo v medicini membranska nefropatija. Ta je eden pogostejših vzrokov za razvoj nefrotskega sindroma, ki lahko povzroči tudi odpoved ledvic. Membranska nefropatija lahko nastane iz neznanega vzroka, lahko pa je posledica nekaterih bolezni. Kadar gre za primarno obliko bolezni, so prisotna v krvi tudi nekatera protitelesa.

Vsi bolniki, ki so jih opisali v članku, so uživali pripravke tradicionalne indijske medicine in v krvi niso imeli protiteles, kar je dokaz, da niso zboleli za primarno obliko te bolezni.

Doslej so v strokovni literaturi opisali le redke primere membranske nefropatije zaradi zastrupitve z živim srebrom; to zastrupitev so večinoma povezovali z uživanjem pripravkov kitajske tradicionalne medicine, uporabo krem za posvetlitev kože, barv za lase in vdihovanjem hlapov živega srebra (na primer pri zobozdravnikih in njihovih asistentih ob izdelavi amalgamskih zobnih zalivk, saj amalgam vsebuje živo srebro). Tradicionalna indijska medicina pa s tega vidika še ni bila pod drobnogledom, čeprav je živo srebro sestavina številnih pripravkov pri ajurvedi, unaniju, siddhi ter tibetanskih in kitajskih tradicionalnih zdravilih. Pripravke tradicionalne indijske medicine lahko ljudje kupijo po spletu in se zato prodajajo globalno. Tako kot ni urejena njihova prodaja, ni natančno regulirana tudi kontrola kakovosti teh izdelkov.