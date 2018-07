»Nedolžnega človeka vere je treba nemudoma izpustiti,« je tvitnil Trump in poudaril »velike sankcije«. 50-letnega Brunsona iz Severne Karoline so v Turčiji zaprli pred letom in pol. Obtožujejo ga, da je vohunil za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki v Turčiji in ZDA velja za teroristično organizacijo. Naprtili so mu tudi obtožnico vohunjenja za gibanje Fethullaha Gülena, ki se je zatekel v ZDA in živi v Pensilvaniji.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

Güllena je želel nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost general Michael Flynn predati turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, ki Güllena obtožuje organizacije neuspešnega državnega udara leta 2016. Flynna je zajela preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 in islamskemu duhovniku s te strani ne grozi več nevarnost.