Do zadnje strani: Razglednica, umetniška forma

Knjiga z naslovom Saj grem samo mimo ni le vsebinski in oblikovni unikum na domačem knjižnem trgu, ampak izkazuje izvirno pripovedno formo. Izbor poslanih razglednic enega pošiljatelja različnim prejemnikom bi se v času pred desetletji, ko je bilo pošiljanje razglednic z dopusta del obvezne počitniške prtljage, zdel nesmiseln, saj s(m)o to počeli vsi. Danes pa, ko je razglednice že zdavnaj nadomestilo mobilno pošiljanje sporočil in fotografij in akt pošiljanja razglednic ostaja zgolj nostalgični spomin na izgubljeni čas, se knjižna izdaja poslanih razglednic zdi nemogoča.