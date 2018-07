Le teden dni po polomu na Hockenheimringu bo seveda Sebastian Vettel iskal zadoščenje na dirki za VN Madžarske, ki je zadnja pred skoraj enomesečnimi počitnicami. Zato je rezultat tukaj toliko bolj pomemben, saj bo odločal o tem, kakšne volje se bodo dirkači in ekipe odpravili na zaslužen počitek.

Napaka Vettla v Nemčiji seveda še vedno odmeva, saj je bil njegov odstop najlepše možno darilo Lewisu Hamiltonu. A kot je Nemec sam dejal, so to stvari, ki spadajo k dirkanju, in da bo seveda poiskal vzroke za vse skupaj, da pa se s tem ne bo preveč obremenjeval. Strokovnjaki vseeno znajo povedati, da se kaj takega dirkaču njegovega kova enostavno ne bi smelo zgoditi. Nekdanji prvak Mika Hakkinen, ki je kaj takega izkusil tudi že na svoji koži, je ob tem dejal: »Taka napaka ni dostojna svetovnega prvaka. To je bila nedopustljiva začetniška napaka dirkača največjega kova, kamor spada Vettel. Poznam njegove občutke. Pri sebi sem dojel, da so to stvari, ki se ti enostavno ne smejo zgoditi, sploh pa ne, če si v tistem trenutku v udobnem vodstvu. Vsi delamo napake, jaz sem jih tudi, ampak ta njegova napaka je bila ogromna. Na eni strani zaradi izgubljene zmage, na drugi, ker je bila prelepo darilo za Hamiltona. Verjamem, da sam kar ni mogel verjeti, kaj je videl ob stezi.«

Ravno Hamilton se je za zmago v Nemčiji zahvaljeval vsem božjim in nebeški silam, samo Vettlu ne. Jacques Villeneuve, eden od nekdanjih prvakov, ki nikoli ne varčuje z jezikom, je okrcal Mercedesovega dirkača, rekoč: »Da prideš s 14. na prvo mesto, ni stvar Jezusa, neba ali kogar koli drugega, kot samo tebe kot dirkača, tvoje vožnje in seveda nekaj sreče ter nespretnosti tekmecev. Pri Hamiltonu se je vse zložilo v neverjetno zgodbo, a ker je po dirki govoril o molitvah, Jezusu, ki da je bil z njim v kokpitu… Ne vem, mislim, da tam dejansko ni prostora za dva, to je eno bolj osamljenih delovnih mest. Moti me predvsem to, ker je Lewis zdaj formulo 1 zamenjal s Hollywoodom, vse skupaj je postala le igra.« Igra ali ne, Hamilton je pred dirko na Madžarskem tako prevzel vodstvo, poskrbel za veliko dogajanja tudi po dirki, predvsem pa bo zaradi vsega tega dirka na Madžarskem zanimivejša. Na Hungaroringu, prva dirka je bila tam sredi osemdesetih let kot prva za železno zaveso, je tradicionalno težko prehitevati, poleg tega je značaj steze tak, da ni ravno pisan na kožo ne Mercedesu ne Ferrariju. Zahteva dober oprijem in predvsem zelo okreten dirkalnik, pa tudi pametno delo s pnevmatikami, vse to pa dejansko govori v prid Red Bullu. Rdeči biki so namreč na zadnjih nekaj dirkah igrali precej bledo vlogo in bodo zdaj iskali svojo pravo priložnost.

»Upam, da zmaga v Monaku ni bila moja edina v letošnji sezoni,« je dejal Daniel Ricciardo, ki je moral v Nemčiji odstopiti, zapletlo pa se je v že tako hladnih odnosih z motornim dobaviteljem Renaultom, ki ni želel dati Avstralcu na voljo vseh novih nadomestnih delov pogonskega sklopa, ki bi jih sicer potreboval za dirko v Budimpešti. Ker je v Nemčiji celo odstopil zaradi okvare, so bili v vodstvo ekipe seveda temu primerno jezni na motornega dobavitelja. A vseeno se pri Ferrariju ne dajo. Sebastian Vettel je tako prepričan, da bo Madžarsko zapustil kot zmagovalec in pravi: »Naš dirkalnik je zdaj dokaz, da smo lahko hitri na vseh stezah. Imamo vse, da lahko zmagamo na hitrih ali počasnih stezah. Če se bomo dirke lotili prav in bomo na kvalifikacijah dovolj hitri, potem se ne bojim za zmago.« Ravno kvalifikacije bodo pomembne, saj se bo tam dejansko odločila dirka. Ker bo svoje povedalo tudi vreme, bo za zabavo na Hungaroringu seveda dobro poskrbljeno. Navkljub ali pa ravno zaradi počitnic, ki si jih bodo lahko privoščili dirkači takoj po dirki.