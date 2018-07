mag. Uršula Belaj, višja kriminalistična inšpektorica specialistka: Eni umetnine kradejo, drugi tatvine naročajo

Višja kriminalistična inšpektorica specialistka mag. Uršula Belaj je tista kriminalistka na upravi kriminalistične policije pri generalni policijski upravi, do katere se stekajo vse informacije, ki zadevajo krajo umetnin iz zasebnih in galerijskih zbirk, tako iz Slovenije kot tujine. Trg z umetninami je vedno cvetel, črni trg še bolj, ukradenim umetninam je dejansko težko priti na sled. Včasih povsem poniknejo, včasih jih odkrijejo šele mnogo let pozneje. Tako je bilo tudi v primeru bronastega bodala neprecenljive vrednosti iz prazgodovinskega najdišča pri Igu, starega približno 3600 let, ki so ga neznanci pred 33 leti ukradli iz Narodnega muzeja Slovenije skupaj s še 44 drugimi bronastodobnimi primerki orodja, orožja in nakita. Bodalo so leta 2015 odkrili v katalogu pred londonsko dražbo, varnostni organi so ga zasegli, o tem obvestili slovensko policijo, zdaj pa se je po daljši proceduri le vrnilo v Narodni muzej.