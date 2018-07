Podarjenemu konju se ne gleda v zobe, pravi pregovor, a zgodba o mladinskem domu Plešivec razkriva, da je zavajajoč. Podarjeni trinadstropni objekt na Koroškem, ki je od Maribora oddaljen dve uri vožnje, je namreč mariborski filozofski fakulteti povzročil izključno stroške, koristi pa nobene.

Vodstvo fakultete že nekaj časa razčiščuje okoliščine nepremišljenega nepremičninskega projekta pod Uršljo goro, ki se ga je pred desetimi leti lotil tedanji dekan in donedavni prorektor Marko Jesenšek. Triindvajsetega aprila 2008 je podpisal darilno pogodbo, s katero je fakulteta postala lastnica zaprtega mladinskega doma Plešivec. Dekan je tedaj napovedal, da se bodo v domu izvajali poletne šole, mladinska srečanja, predavanja, jezikovni krožki, študijske in humanitarne dejavnosti.

V resnici pa sta bila tam v minulih desetih letih (!) le dva univerzitetna dogodka, in sicer seja senata fakultete in enodnevna poletna šola. »Razmere niso bile primerne za izvajanje teh dejavnosti,« to utemeljujejo na rektoratu, »zato se je fakulteta skupaj z Univerzo v Mariboru resno lotila priprave načrtov za adaptacijo, saj obstoječega objekta ni mogla uporabljati.«

Častnemu dobrotniku nakazali več kot 40 tisočakov Objekt pod Uršljo goro je podaril Silvester Verhovnik iz Lokovice pri Šoštanju. Zaradi njegovega prispevka k razvoju ali ugledu Univerze v Mariboru so ga imenovali za častnega dobrotnika. Do danes javnosti ni bilo znano, da je Jesenšek z Verhovnikom podpisal še podjemno pogodbo. Z njo sta se dogovorila, da darovalcu za nedoločen čas pripada mesečni honorar v višini 258 evrov bruto – za upravljanje objekta. Vsota fakultetnih nakazil upravniku, ki vključuje tudi povračila stroškov za opravljena dela, znaša 41.636,30 evra, so nam sporočili z rektorata. »Kot član senata fakultete sem tedaj nasprotoval prevzemu objekta,« se spominja dekan FF Božidar Kante. »Moji dvomi so se izkazali kot utemeljeni.« Zdajšnje vodstvo fakultete se bo zavzemalo za odprodajo doma. »Z objektom nimamo kaj početi. Povzroča nam samo stroške, zato je bolje, da se ga znebimo,« je prepričan Kante.

Filozofi računali na denar za univerzijado Verhovnikovi mesečni računi niso niti približno edini strošek, ki ga je z objektom pod Uršljo goro utrpela fakulteta, ki jo kronično pesti pomanjkanje denarja. Ob prevzemu lastništva je najprej morala plačati 50.052 evra davka na darilo. Neuporabni objekt so nato formalno preimenovali v Trajnostno izobraževalno in kulturno središče in začeli s soglasjem upravnega odbora univerze porabljati še več. Leta 2009 so naročili izdelavo dokumentacije za adaptacijo poslopja. Podjetju Trije arhitekti so zanjo plačali 46.440 evrov z DDV. Fakulteta je pod Jesenškovim vodstvom zatem plačala podjetju Proplus še izdelavo investicijske dokumentacije, tehnično svetovanje in revizijo gradbene dokumentacije, plačala je tudi komunalni prispevek in pregled objekta, ki ga je opravilo podjetje Irmi. Skupni znesek naštetih stroškov znaša 56.555 evrov. Fakulteta jih je poplačala z denarjem iz svojih neproračunskih virov, so nam pojasnili na rektoratu univerze. Če seštejemo vse zneske in prištejemo še 3546 evrov drugih stroškov, ki jih je z neuporabnim objektom pod Karavankami imela mariborska fakulteta, pridemo do vsote 198.229 evrov. Na rektoratu pojasnjujejo, da so obnovo nameravali financirati z evropskimi sredstvi in z denarjem, namenjenim za izvedbo zimske univerzijade Maribor 2013, prestižnega športnega projekta tedanjega župana Franca Kanglerja, ki pa je bil, kot je znano, pozneje odpovedan.