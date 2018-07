Na osmem mestu je končal Slovak Peter Sagan, nosilec zelene majice najboljšega kolesarja po točkah. Svetovni prvak se v današnjem sprintu ni mogel pomeriti z najboljšimi, saj so bile bolečine po sredinem padcu pri okrog 70 kilometrih na uro prehude.

Po sredini zelo zahtevni gorski etapi je današnjih 171 kilometrov za najboljše v skupnem seštevku prišlo kot naročenih. Posebej se niso naprezali, varno so kolesarili v glavnini ob svojih pomočnikih, peterico ubežnikov pa so pustili na varni razdalji do zadnjih 17 kilometrov. Takrat so jih ujeli in začeli so se boji za čim boljše položaje pred sprintom.

Bora-Hansgrohe je za Sagana pripravljala teren, a Slovak zares sploh ni sprintal, francoski obračun za etapno slavje je na koncu pripadlo Demaru, ki je vpisal svojo 50. profesionalno zmago in drugo etapno na Touru.

"O tem sem razmišljal, ko sem trpel v gorah. Moja ekipa je super, to je za nas lepa nagrada," je bil na cilju zadovoljen 26-letni Demare.

Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) in Kristijan Koren (Bahrain-Merida) sta skozi cilj prišla v času zmagovalca, Roglič na 42., Koren na 86. mestu.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Thomas ima tri etape pred koncem dirke eno minuto in 59 sekund prednosti pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom ter dve minuti in 31 sekund prednosti pred rojakom in moštvenim kolegom pri Skyju Chrisom Froomom. Roglič na četrtem mestu zaostaja še 16 sekund več.

V petek kolesarje čaka nova zelo zahtevna etapa. Vsebuje šest kategoriziranih vzponov, "za ogrevanje" dva četrte kategorije, nato pa prve, ekstra, druge in še enkrat ekstra kategorije.