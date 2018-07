Merklova z limono na glavi

Škoda je, da pri nas ne premoremo zdravega političnega humorja. Morebiti je tako, ker so naši politiki preveč zagrenjeni, da bi se lahko z lahkim srcem nasmejali sami sebi. Le sanjamo lahko o tem, da bi denimo nad Ljubljano letel velik balon v obliki cmeravega Janše, tako kot je nad Londonom lebdel dojenček Trump. V Nemčiji politična satira cveti in praktično ni omejitev pri smešenju politikov. Tako je spletni hit postal ožemalnik za limone angie s podobo Angele Merkel. Oglašujejo ga kot majhno razliko tako v kuhinji kot v politiki: »Za tiste, ki jim je všeč kislo in smešno, za gurmane in za politike.« S pripisom, da je slika Angele Merkel ročno naslikana in trpežna: »Stisni jo!« Limono, seveda. Ožemalnik je mišljen kot darilo, ki ga lahko pospremite z voščilnico s sliko kanclerke, ki se z dežnikom v roki utaplja, ter pripisom, da je trenutno malce deževno. Da bi bil svet uravnotežen, isto podjetje ponuja tudi obtežilnik papirja s podobo Donalda Trumpa, ki ima baterije, tako da mu roka nenehno maha v grozeči pozi. Zato predlagamo naslednje: že jutri lahko začnemo izdelovati ročno izdelan sekalnik za čebulo s podobo Janeza Janše, da bomo lahko jokali z izgovorom, da režemo čebulo. Ob tem priporočamo še kozmetično ogledalce v obliki podobe Boruta Pahorja, da bo vsaki ženski ob tem, ko si bo popravljala šminko, nemudoma jasno, kdo je najlepši v deželi.