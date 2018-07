Šestinsedemdesetletnik je bil kar mesec dni v bolnišnici, od junija dalje pa v domači oskrbi. A kot kaže, je njegovo počutje sedaj že precej boljše, vsaj če gre sklepati po kratkemu posnetku, ki ga je objavil na twitter profilu Manchester Uniteda. »Najprej bi se rad zahvalil bolnišničnemu osebju, ki je skrbelo zame in brez katerega me danes ne bi bilo tukaj. Vse dobre želje, ki sem jih bil deležen, so name naredile močan vtis. Vrnil se bom pozneje v sezoni, dotlej pa vso srečoJoseju Mourinhu in igralcem,« je sporočil Ferguson.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e