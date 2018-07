O vprašanju zaupanja med EU in ZDA, ki ga je močno načelo Trumpovo vedenje, pri čemer bode v oči nedavni komentar, da je EU zaradi trgovinskega izkoriščanja ZDA »sovražnica«, neuradni viri pravijo, da je med Junckerjem in Trumpom »dobra kemija« in da ameriški predsednik spoštuje šefa komisije.

“We met today...to launch a new phase in the relationship between the U.S. & the EU – a phase of close friendship, of strong trade relations in which both of us will win, of working better together for global security & prosperity, & of fighting jointly against terrorism.” @POTUSpic.twitter.com/WvV41tIsxh