Grindel zavrača Özilove očitke o rasizmu

Predsednik Nemške nogometne zveze (DFB) Reinhard Grindel zavrača očitke o rasizmu v primeru nekdanjega reprezentanta Mesuta Özila, je pa priznal, da so bile v postopku storjene napake. “Priznam, da so me osebne kritike prizadele. Še bolj pa mi je žal za kolege, prostovoljce in zaposlene v DFB, da so vpleteni v zgodbo, povezano z rasizmom,” je dejal.